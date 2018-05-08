"Hristodulidis: “BM'nin Danışman Atama Kararı Olumlu Bir Gelişme”

KİPRİANU: “FEDERASYON ÇÖZÜMÜNDEN VAZGEÇİLMESİNİ İSTEYENLERİN, BU ÇÖZÜMÜN DIŞINDAKİ SEÇENEĞİN, BİRLEŞİK KIBRIS OLMADIĞINI, BÖLÜNME OLDUĞUNU BİLMELERİ GEREKİR”



İsrail ve Yunanistan’ın da katılımıyla bugün gerçekleştirilecek üçlü zirve çerçevesinde dün Güney Kıbrıs’a giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüştü.



Fileleftheros gazetesi: “Süreç Çözülecek – Lefkoşa ve Atina BM Görevlisinin Gelişini Onaylıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlarının dün görüştüklerini ve görüşmenin odağında Kıbrıs sorununun yer aldığını yazdı.



Gazete, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, BM’nin bölgeye gelerek temaslarda bulunacak bir görevli atamasının, tüm tarafların tezlerini belirli şekilde ortaya koyacak ve böylece durumun netlik kazanacak olması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini yazdı.



Habere göre, Hristodulidis, Kocias’la görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin, BM kararları ve AB normlarının yanı sıra Crans Montana’da sunulan Guterres çerçevesini temel alarak müzakerelerin yeniden başlaması ihtimalini incelemek için Kıbrıs sorunundaki tüm tarafları ziyaret edecek bir şahsiyet atama kararının çok olumlu bir gelişme olduğunu” iddia etti.



Guterres’in bu kararının kendilerinin girişimlerinin de bir sonucu olduğu iddiasında bulunan

Hristodulidis, bu gelişmenin sürece yeni bir ivme kazandırmasını umut ettiklerini söyledi.



Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin seçeceği şahsiyetin temaslarının müzakerelerin en kısa sürede başlamasını sağlamasını dilediklerini belirterek, söz konusu görevlinin atanmasının bir an önce, koşulsuz şartsız gerçekleşmesini istediklerini vurguladı.



Guterres çerçevesinin bir tane olduğunu ve Crans Monata’da sunulduğunu belirten Hristodulidis, bu konuda farklı açıklamalar yapılmasına karşın kendilerinin kamuoyu önünde böyle bir tartışmaya girmeye niyetleri olmadığını söyledi.



Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin, çerçeve konusunda net biçimde görüşlerini ortaya koymaları için taraflara birini gönderme kararında çok iyi bir fırsatın mevcut olduğunu ifade etti.



Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “ Hristodulidis: Görevli Bir Fırsat” başlığı altında verirken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın da Guterres çerçevesine ilişkin yaptığı açıklamayı yansıttı.



Habere göre, Kocias, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Guterres’in “garantilere ilişkin müzakereleri, üçüncü ülkelerin BM ülkelerine müdahale edemeyeceği şeklindeki BM ilkeleri temelinde özetlemeye çalıştığını” iddia etti.



Kocias, “BM Genel Sekreteri’ne göre bu, iki liderin Yunanistan ve Türkiye başbakanlarıyla halletmesi gereken bir şeydir” şeklinde konuştu.



KİPRİANU: “İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İSTEMEK BÜYÜK BİR İHANETTİR”



Öte yandan, Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, iki devletli çözümü desteklemenin büyük bir ihanet anlamına geldiği yönündeki sözlerini aktardı.



Habere göre, Kiprianu dün katıldığı bir etkinlikte, Güney Kıbrıs’ta “iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne karşı çıkan ve iki devletli çözümü destekleyen bazı partisel açıklamaların” sorulması üzerine, bir Kıbrıslı Rum’un iki devleti çözüm istemesinin büyük bir ihanet olduğunu söyledi.



Kiprianu, “Federasyon çözümünden vazgeçilmesini isteyenlerin, bu çözümün dışındaki seçeneğin, birleşik Kıbrıs olmadığını, bölünme olduğunu bilmeleri gerektiğini” vurguladı.



Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Top Atina ve Lefkoşa’nın Ayağından BM’nin Ayağına”.



