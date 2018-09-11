Hristodulidis, Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Maas İle Görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile dün Berlin’de bir araya geldiği haber verildi.



Alithia gazetesi, “Merkel, Erdoğan ile Görüşmesinde Kıbrıs Sorununu Gündeme Getirecek” başlığıyla yayımladığı haberinde, Hristodulidis ile Maas’ın dünkü görüşmesinden, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in önümüzdeki günlerde Berlin’de bir araya geleceği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemine, Kıbrıs sorununu getireceğinin ortaya çıktığını yazdı.



Gazete, Hristodulidis ile Maas’ın, Güney Kıbrıs ile Almanya’nın, bölgenin istikrarı hedefiyle Doğu Akdeniz’de ortak faaliyetler konusunda hem fikir olduklarını da iletti.



Haberde, Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın, Berlin’de Hristodulidis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümünü Türkiye’nin Avrupa Birliği perspektifiyle ilişkilendirdiği de kaydedildi.



Maas’ın Hristodulidis’i “Almanya’nın büyük dostu ve hem ikili, hem de Avrupa meselelerinde Almanya’nın oldukça önemli bir ortağı olan bir ülkenin Dışişleri Bakanı olarak karşıladığı” da belirtildi.



“ALMANYA, KIBRIS SORUNUYLA İLGİLİ SÜRECİ DESTEKLİYOR”



Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın Hristodulidis’le görüşmesinde ele aldıkları meselelere değinerek, Kıbrıs sorununa atıfta bulunduğunu yazan gazete, Maas’ın “Almanya’nın, siyasi bir çözüm bulunması için her iki tarafta da güven inşa edilmesi, aynı zamanda kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için Kıbrıs sorununun çözümünde ilerleme yaşanması için süreci desteklediğini” ifade etti.



“Özellikle Türk tarafı olmak üzere, her iki tarafın da yapıcı bir tutum sergilemesini istediklerini” belirten Maas, “bir çözümün yalnızca iki taraf için değil, bölgenin tamamı için çok önemli olduğuna” vurgu yaptı.



Rum hükümetinin bölge ülkeleriyle güven ilişkileri inşa etmek için aldığı inisiyatifleri çok önemli olarak nitelendiren Maas, Hristodulidis’le görüşmelerinde İngiltere’nin AB’dan çıkış sürecini (Brexit) de ele aldıklarını ve Almanların Güney Kıbrıs’ın İngiltere’yle olan özel ilişkilerinin farkında olduğunu ekledi.



Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise Maas’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerini oldukça yapıcı olarak nitelendirerek, Güney Kıbrıs ile Almanya’nın istek ve menfaatlerinin birçok alanda ortak olduğunu söyledi.



Maas’ı Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini kaydeden Rum bakan, “çözüm olabileceğini” de vurguladı.



Gazete, iki bakanın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda Almanya’ya gerçekleştireceği ziyaret ve adaya yönelik mülteci akışındaki artışla ilgili Güney Kıbrıs’ta var olan endişeleri ele aldıklarını da belirtti.



Maas’ın, bir soruya yanıtında, Kıbrıs sorununun çözümünü Türkiye’nin Avrupa gidişatıyla ilişkilendirdiğini de kaydeden gazeteye göre, Alman bakan “Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye’nin Avrupa gidişatında bulunduğunu” söyledi.



Gazeteye göre, Maas, “Avrupa Birliği’yle olan ilişkisinin nasıl gelişeceği Türkiye’nin meselesidir. İlişkilerin iyileşmesi herkesin yararına olacak” ifadelerini de kullandı.



Almanya’nın hedefinin de Türkiye’yle olan ilişkilerin normalleşmesi olduğuna vurgu yapan Maas, kendisinin geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarete de değinerek, var olan problemlerden bahsettiğini ve Ankara’yla diyalog olması gerektiğinde ısrar ettiğini ekledi.



“TÜRKİYE’Yİ AB’NİN YANINDA İSTİYORUZ”



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında Kıbrıs sorununu geçen hafta Fransız Dışişleri Bakanı ile de ele aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;



“AB’a yakın ve AB’ın ilkelerine saygı duyacak bir komşu istiyoruz. Türkiye’den, AB ve Kıbrıs’taki yükümlülüklerini yerine getirmesini, aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili rolünü üstlenmesini bekliyoruz. AB’nin yakınına gelip gelmeyeceği Türkiye’nin takınacağı tutuma bağlıdır.”



Hristodulidis’in dün Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth’la bir araya geldiğini de yazan gazete, Hristodulidis’in Almanya Meclisi Avrupa Konuları ve Dışişleri komiteleri başkanlarıyla görüşmesinin beklendiğini de iletti.



Politis gazetesi ise “Doğu Akdeniz’de Birlikte- Angela Merkel, Tayyip Erdoğan’ın Gündemine Kıbrıs Sorununu Getirecek” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, iki dışişleri bakanının dün Berlin’de gerçekleştirdiği görüşmede Kıbrıs sorunu haricinde, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki yeni işbirliklerini ele aldıklarını yazdı.



Gazete, görüşmenin AB üye ülkeleri ve bölge ülkeleriyle ‘çok taraflı vasıtalar’ kurulmasıyla alakalı olduğunu ve Kıbrıs’ın üçlü işbirlikleri aracılığıyla da ifade edildiği üzere, Orta Doğu devletleriyle olan ilişkilerinden dolayı bu vasıtalarda aracı olabileceğine” işaret etti.



Gazete, geçen hafta Türkiye’de temaslarda bulunan Maas’ın Hristodulidis’e “Almanya’yla ilgili olarak, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun tutumunun, Türkiye’nin AB’ye yönelik dönüşünün esaslı olup olmadığına ilişkin kriterlerden birini teşkil edeceğini ilettiğini” belirtti.



Hristodulidis’in bugün Almanya’da Konrad Adenauer Enstitüsü isimli düşünce kuruluşunda konuşma yapacağı belirtildi.



Fileleftheros ise “Erdoğan’a Mesaj- Almanya, Türkiye’nin Avrupa Gidişatını Kıbrıs Sorunuyla İlişkilendiriyor” başlıklı haberinde, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bu ayın sonunda bir araya geleceği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceği temel mesajın “Kıbrıs sorunu ile Türkiye’nin katılım süreci arasında doğrudan bağlantı kurulması” şeklinde olacağını aktardı.



Gazete, Hristodulidis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten Almanya Başbakanı Angela Merkel’e iletilmek üzere, Alman liderliğine üç mesaj ilettiğini yazdı ve bunların “mülteci konusu, Kıbrıs sorunu ile AB-Türkiye ilişkileri ve sondajlar” odakta olmak üzere enerji konularıyla alakalı olduğunu” iletti.



Gazete, Hristodulidis ile Maas’ın Orta Doğu’daki gelişmeleri ele aldıklarını da ekledi.

Haber, Haravgi’de “Almanya’dan Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin Destek” başlığıyla yer buldu.