Hristodulidis Barselona’da Foruma Katılıyor

ARDINDAN GİRİT’E GEÇECEK



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Akdeniz için Birlik kuruluşunun Barselona’da gerçekleştirilecek olan 3’üncü Bölgesel Forumu’na katılıyor.



Fileleftheros gazetesine bugün başlayacak foruma, Avrupa Birliği’nden (AB) ve bölgeden 25 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katılacağını yazdı.



Habere göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin de hazır bulunacağı forumda, Akdeniz İçin Birliğin 10’uncu yılını tamamlaması dolayısıyla yaptığı faaliyetler ve elde ettiği başarılar incelenecek, ayrıca gelecekteki gidişatı ele alınacak.



Gazete Hristodulidis’in Barselona’nın ardından, Güney Kıbrıs,Yunanistan ve Mısır arasında 10 Ekim’de gerçekleştirilecek olan zirve toplantısına katılacak olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eşlik etmek üzere Girit’e gideceğini de belirtti.



