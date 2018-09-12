Hristodulidis Avrupa’ya Enerji Güvenliğiyle İlgili Çağrı Yaptı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB’ye, dikkatini Doğu Akdeniz bölgesine yoğunlaştırması ve buraya ağırlık vermesi için çağrıda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Berlin’deki temasları çerçevesinde, bir düşünce kuruluşunun konferansında konuşma yapan Hristodulidis, Doğu Akdeniz’de bulunan enerji kaynaklarının, AB’nin enerji güvenliği için önem teşkil ettiğine vurgu yaptı.

Hristodulidis, AB’nin yoğunlaşması gereken enerjiyle ilgili parametrelerden de örnekler vererek, bu parametrelerden birinin, Avrupa’nın bölgede bulunan enerji perspektifi olduğunu ve bu perspektifin, Avrupa’nın enerji güvenliğiyle ilgili alternatif politikalarına katkıda bulunacağını kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, hidrokarbon yataklarının ekonomi alanında yeni işbirlikleri için perspektif oluşturabileceğine ve Doğu Akdeniz’in Avrupa için önemine işaret etti.



HRİSTODULİDİS’İN BERLİN TEMASLARI

Gazete devamla, Hristodulidis’in Berlin’deki diğer temaslarını aktardı.

Habere göre Hristodulidis, dün sabah Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ile görüşürken, görüşmede Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler ele alındı ve Doğu Akdeniz’deki güvenlik, AB-Türkiye ilişkileri ve AB’yi ilgilendiren bir dizi konula ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Haberde, Hristodulidis’in Roth ile görüşmesinin akabinde, Almanya Meclisi’ndeki Avrupa İşlerinden Sorumlu Komite Başkanı Günter Krichbaum ile görüştüğü ve görüşmede, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle, iki ülkenin ortak ilgi alanındaki konuların ele alındığı belirtildi.