Hristodulidis Amerikan Yahudi Komitesi’nde Konuştu!

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Amerikan Yahudi Komitesi'nin Avrupa'da faaliyet göstermek için kurduğu Transatlantic Institute toplantısında, enerji konusunda konuşma yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in Brüksel’deki toplantıda, Güney Kıbrıs’ın AB ile Doğu Akdeniz arasında, hidrokarbon yataklarının keşfedilmesiyle oluşan perspektiflerin ve imzalanan ikili anlaşmaların ışığında, doğal köprü görevi gördüğünü söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, konuşmasında keşfedilen hidrokarbon yataklarıyla ilgili bilgi verirken, Mısır, İsrail ve Lübnan ile imzalanan anlaşmalardan bahsetti ve bu anlaşmaların, uluslararası hukuk temelinde daha iyi şeffaflık, yeni ekonomik sınır yapısı, belli bir ortak hedefe yönelik yeni diyalog çerçevesi oluşturulmasını sağladığını kaydetti.

TÜRKİYE’NİN TEPKİSİNİ DE YANITLADI

Öte yandan Alithia, Hristodulidis’in Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin sondajlar konusundaki tepkisine yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın sondajlar konusunda, Avrupa Konseyi kararları zemininde AB’den destek almasının önemine vurgu yaparak, hidrokarbon yataklarının keşfedilmesinin, Güney Kıbrıs’ın komşu ülkelerle ve AB ülkeleriyle olan ilişkilerinde yeni ufuklar açtığına işaret etti.

