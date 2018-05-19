Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
186.604
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816
Park halindeki araç alev aldı
PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
Ağaç budarken düşen kişi ağır yaralandı
AĞIR YARALANDI
Sahte belge başını yaktı
SAHTE BELGE BAŞINI YAKTI
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU
banner256

Hristodulidis: “Aihm Kararlarının Uygulanması Önemli”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararların uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.

Hristodulidis: “Aihm Kararlarının Uygulanması Önemli”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararların uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:11
Hristodulidis: “Aihm Kararlarının Uygulanması Önemli”

 Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararların uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Danimarka’da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında konuşan Hristodulidis’in, AİHM kararlarının uygulanmasının, Avrupa Konseyi’nin etkinliği ve geleceği için oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

Haberde, Hristodulidis’in toplantıda Kıbrıs sorununda gelinen son aşama ve müzakerelerin yeniden başlaması perspektifine dair açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.

banner277

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Hristodulidis’in Danimarka temasları çerçevesinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın yanısıra Andora ile Moldova’nın Dışişleri Bakanları ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, temasları çerçevesinde Kıbrıs sorunu ile ilgili bilgilendirme yaptı ve ortak ilgi alanlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

************

Son Güncelleme: 19.05.2018 13:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Meclisi'nden AB İle Rusya’ya Akkuyu Santrali Konusunda Çağrı!
Rum Meclisi'nden AB İle Rusya’ya Akkuyu Santrali Konusunda Çağrı!
Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Gelişmeye Kadar Rafa Kalktı İddiası
Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Gelişmeye Kadar Rafa Kalktı İddiası
Suç İstatistikleri
Suç İstatistikleri
Rum Göçmenler Başsavcı Aleyhine Dava Açtı
Rum Göçmenler Başsavcı Aleyhine Dava Açtı
Yunanistan’la kıyı koruma konusunda işbirliği memorandumu imzalanacak
Yunanistan’la kıyı koruma konusunda işbirliği memorandumu imzalanacak
Anastasiadis, Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesinde Konuştu
Anastasiadis, Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesinde Konuştu
Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’nden Kapanma Kararı
Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’nden Kapanma Kararı
Güney Kıbrıs’ta 18 Yaşındaki Genç Motor Kazasında Öldü!
Güney Kıbrıs’ta 18 Yaşındaki Genç Motor Kazasında Öldü!
Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’nden Kapanma Kararı
Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’nden Kapanma Kararı
Komisyon’dan Güney Kıbrıs’a Uyarı Mektupları
Komisyon’dan Güney Kıbrıs’a Uyarı Mektupları

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim