Hristodulidis: “Aihm Kararlarının Uygulanması Önemli”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararların uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Danimarka’da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında konuşan Hristodulidis’in, AİHM kararlarının uygulanmasının, Avrupa Konseyi’nin etkinliği ve geleceği için oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

Haberde, Hristodulidis’in toplantıda Kıbrıs sorununda gelinen son aşama ve müzakerelerin yeniden başlaması perspektifine dair açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Hristodulidis’in Danimarka temasları çerçevesinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın yanısıra Andora ile Moldova’nın Dışişleri Bakanları ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, temasları çerçevesinde Kıbrıs sorunu ile ilgili bilgilendirme yaptı ve ortak ilgi alanlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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