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Hristodulidis Abu Dhabi’ye gitti

 Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirlikleri Bakanı Şeyh Zayed Al Nahyan’ın davetlisi olarak Abu Dhabi’ye gitti.

Hristodulidis Abu Dhabi’ye gitti

 Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirlikleri Bakanı Şeyh Zayed Al Nahyan’ın davetlisi olarak Abu Dhabi’ye gitti.

01 Temmuz 2018 Pazar 07:35
Hristodulidis Abu Dhabi’ye gitti

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirlikleri Bakanı Şeyh Zayed Al Nahyan’ın davetlisi olarak Abu Dhabi’ye gitti.

Fileleftheros’un haberine göre, Hristodulidis-Nahyan görüşmesinde Güney Kıbrıs-BAE ikili ilişkileri, Kıbrıs sorunu, AB-BAE ilişkileri ve karşılıklı ilgi alanında olan bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. 

Hristodulidis’in çalışma ziyareti için gittiği BAE ziyaretinin süresi ve gündemine dair başka bilgiye yer verilmedi.

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Son Güncelleme: 01.07.2018 10:57
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