banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0447
EURO
5.3587
Hırsız kameraya yakalandı
HIRSIZ KAMERAYA YAKALANDI
Yasadışı kumar oynatan 1 kişi tutuklandı
26 YAŞINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa’da kundaklama
GAZİMAĞUSA'DA KUNDAKLAMA
Aşıları ihmal etmeyin çağrısı
AŞILARI İHMAL ETMEYİN ÇAĞRISI
banner282
Flaş Haber
Gazimağusa’da kavga
Kapat

Hristodulidis, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler toplantısı sonuç bildirgesini değerlendirdi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve altı Rum AP Milletvekili, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısının sonuç bildirgesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hristodulidis, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler toplantısı sonuç bildirgesini değerlendirdi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve altı Rum AP Milletvekili, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısının sonuç bildirgesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

01 Temmuz 2018 Pazar 08:04
Hristodulidis, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler toplantısı sonuç bildirgesini değerlendirdi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve altı Rum AP Milletvekili, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısının sonuç bildirgesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Simerini gazetesi “Türkiye AB’den Uzaklaşıyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ve altı Rum AP milletvekilinin, 26 Haziran’da gerçekleştirilen AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısının sonuç bildirgesine ilişkin gazeteye değerlendirmelerde bulunduklarını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, konseyin sonuç bildirgesinin, Türkiye’nin Ek Protokol’ü tüm AB üyesi ülkeler karşısında ayırım yapmaksızın uygulaması gerektiğini vurguladığını ve ilk kez Türkiye’ye yönelik uyarı şeklinde ifadeler kullanıldığını iddia etti.

AB’nin Türkiye’ye, AB üyeliğine giden yolun yükümlülüklerini yerine getirmesinden geçtiğine ilişkin net mesaj verdiğini de öne süren Hristodulidis, Türkiye’nin AİHM’nin tüm kararlarına uyması gerektiğinin vurgulanmasının da önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Bildirgede, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne, özellikle de güvenlik ve garantilere ilişkin dış konular çerçevesinde yapacağı katkının kritik önemde olduğunun dile getirildiğini öne süren Hristodulidis, AB’nin Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki kilit rolünü doğruladığını iddia etti.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu’nda görev yapan altı milletvekilleri de sonuç bildirgesini yorumladı.

DİSİ’nin AP Milletvekili Lefteris Hristoforu açıklamasında, Türkiye’nin seçimlerden sonra da bugüne kadarki politikasını sürdürmesi durumunda AB’den daha da fazla uzaklaşacağı iddiasında bulundu.

Hristoforu, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin başladığı 2005’ten beridir ilk kez, Türkiye’yle daha fazla ileri gidilemeyeceği kanaatine vardıklarından ötürü, 200 milyonluk bir ödenek kesintisi yapılmasını başardıklarını da savundu.

AKEL AP milletvekili Takis Hacidimitriu, Türkiye’nin günden güne AB’den daha da uzaklaştığını ve bunun Kıbrıs sorununu da etkilediğini belirtirken, yine aynı partinin bir diğer milletvekili Neoklis Silikiotis de, AB’nin Türkiye’nin “saldırganlığının” sona ermesi için sadece açıklamalarla yetinmeyip önlemler de alması gerektiğini iddia etti.

DİKO Milletvekili Kostas Mavridis, AB’nin Türkiye’deki seçimlerin sonuçlarını beklerken sessiz kaldığı eleştirisinde bulunarak AB’nin Türkiye’nin yükümlülüklerine uymasını sağlayacak gücünün bulunduğunu da savundu.

Mavridis, AB-Türkiye ilişkilerinin çoktan öldüğünü, geriye ölüm ilanını vermenin kaldığını da öne sürdü.

EDEK Milletvekili Dimitris Papadakis, Türkiye’nin AB’ye asla üye olamayacağının netleştiğini iddia ettiği açıklamasında, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne (MEB) platform yerleştirme tehdidine karşılık Güney Kıbrıs’ın da AB aracılığıyla ekonomik ve ticari yaptırımlar uygulanmasını sağlamanın yolunu araması gerektiğini belirtti.

Dayanışma Hareketi Milletvekili Eleni Teoharus ise Türkiye’nin Kıbrıs politikasının değişmesinin beklenmesinin büyük bir yanılgı olacağını iddia etti.

(SB/GÜL)

banner288
Son Güncelleme: 01.07.2018 11:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta Trafik Kazası!
Güney Kıbrıs'ta Trafik Kazası!
Petridis Mülteci Sorunu Ve Ortak Sözlük Hazırlanmasına İlişkin Değerlendirmelerde Bulundu
Petridis Mülteci Sorunu Ve Ortak Sözlük Hazırlanmasına İlişkin Değerlendirmelerde Bulundu
Kamu Borcu Yabancıların Elinde
Kamu Borcu Yabancıların Elinde
Anastasiadis Fransa’da Total Şirketi Başkanıyla Görüştü
Anastasiadis Fransa’da Total Şirketi Başkanıyla Görüştü
Rumlar bu yılın ilk 5 ayında sağlık ve ilaç için KKTC’de ve Türkiye’de 66 bin euro harcadı
Rumlar bu yılın ilk 5 ayında sağlık ve ilaç için KKTC’de ve Türkiye’de 66 bin euro harcadı
Hristodulidis Abu Dhabi’ye gitti
Hristodulidis Abu Dhabi’ye gitti
Sizopulos prosedürün Guterres çerçevesi temelinde devamını tehlikeli buluyor
Sizopulos prosedürün Guterres çerçevesi temelinde devamını tehlikeli buluyor
Limasol genel hastanesi yakınlarında “büyük” yangın
Limasol genel hastanesi yakınlarında “büyük” yangın
Güney Kıbrıs’taki Tarım Arazilerinin Oranı
Güney Kıbrıs’taki Tarım Arazilerinin Oranı
Güney Kıbrıs’taki Gazetecilerden Konsensus Sözlüğü'ne Tepki
Güney Kıbrıs’taki Gazetecilerden Konsensus Sözlüğü'ne Tepki

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim