Hristodulidis, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler toplantısı sonuç bildirgesini değerlendirdi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve altı Rum AP Milletvekili, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısının sonuç bildirgesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Simerini gazetesi “Türkiye AB’den Uzaklaşıyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ve altı Rum AP milletvekilinin, 26 Haziran’da gerçekleştirilen AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısının sonuç bildirgesine ilişkin gazeteye değerlendirmelerde bulunduklarını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, konseyin sonuç bildirgesinin, Türkiye’nin Ek Protokol’ü tüm AB üyesi ülkeler karşısında ayırım yapmaksızın uygulaması gerektiğini vurguladığını ve ilk kez Türkiye’ye yönelik uyarı şeklinde ifadeler kullanıldığını iddia etti.

AB’nin Türkiye’ye, AB üyeliğine giden yolun yükümlülüklerini yerine getirmesinden geçtiğine ilişkin net mesaj verdiğini de öne süren Hristodulidis, Türkiye’nin AİHM’nin tüm kararlarına uyması gerektiğinin vurgulanmasının da önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Bildirgede, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne, özellikle de güvenlik ve garantilere ilişkin dış konular çerçevesinde yapacağı katkının kritik önemde olduğunun dile getirildiğini öne süren Hristodulidis, AB’nin Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki kilit rolünü doğruladığını iddia etti.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu’nda görev yapan altı milletvekilleri de sonuç bildirgesini yorumladı.

DİSİ’nin AP Milletvekili Lefteris Hristoforu açıklamasında, Türkiye’nin seçimlerden sonra da bugüne kadarki politikasını sürdürmesi durumunda AB’den daha da fazla uzaklaşacağı iddiasında bulundu.

Hristoforu, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin başladığı 2005’ten beridir ilk kez, Türkiye’yle daha fazla ileri gidilemeyeceği kanaatine vardıklarından ötürü, 200 milyonluk bir ödenek kesintisi yapılmasını başardıklarını da savundu.

AKEL AP milletvekili Takis Hacidimitriu, Türkiye’nin günden güne AB’den daha da uzaklaştığını ve bunun Kıbrıs sorununu da etkilediğini belirtirken, yine aynı partinin bir diğer milletvekili Neoklis Silikiotis de, AB’nin Türkiye’nin “saldırganlığının” sona ermesi için sadece açıklamalarla yetinmeyip önlemler de alması gerektiğini iddia etti.

DİKO Milletvekili Kostas Mavridis, AB’nin Türkiye’deki seçimlerin sonuçlarını beklerken sessiz kaldığı eleştirisinde bulunarak AB’nin Türkiye’nin yükümlülüklerine uymasını sağlayacak gücünün bulunduğunu da savundu.

Mavridis, AB-Türkiye ilişkilerinin çoktan öldüğünü, geriye ölüm ilanını vermenin kaldığını da öne sürdü.

EDEK Milletvekili Dimitris Papadakis, Türkiye’nin AB’ye asla üye olamayacağının netleştiğini iddia ettiği açıklamasında, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne (MEB) platform yerleştirme tehdidine karşılık Güney Kıbrıs’ın da AB aracılığıyla ekonomik ve ticari yaptırımlar uygulanmasını sağlamanın yolunu araması gerektiğini belirtti.

Dayanışma Hareketi Milletvekili Eleni Teoharus ise Türkiye’nin Kıbrıs politikasının değişmesinin beklenmesinin büyük bir yanılgı olacağını iddia etti.

(SB/GÜL)