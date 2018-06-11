Hristiana Erotokritu, DİKO Başkan Vekili

DİKO Başkan Vekilliği görevine Hristiana Erotokritu’nun seçildiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, DİKO’da dün yapılan seçimde Hristiana Erotokritu’nun 4 bin 8’e denk gelen oyların yüzde 63.9’unu, diğer aday Marinos Musiuttas’ın ise 2 bin 258 bin oya denk gelen oyların yüzde 36.4’ünü aldığını yazdılar.

Gazete, Hristiana Erotokritu’nun, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un çevresinden olduğuna da dikkati çekti.

Habere göre başkan yardımcılıkları görevine Antonis Antoniu, Alekos Trifonidis ve Mihalis Damianos seçildi.