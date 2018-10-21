Hrisostomidis’in Söyleşisi

Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Rum hukukçu ve müzakere grubu üyelerinden Kipros Hrisostomidis, bir federasyonun çalışması için, bunun bileşenlerinin birlikte çalışmayı istemeleri gerektiğini söyledi.Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, federasyon ile konferedasyonun arkasındaki hukuki koşulları izah eden Hrisostomidis, özetle, “Kıbrıs’ta meydana getirilecek olan şeklin, eğer federasyon oluşturulacaksa, desantralizasyonla olacağını” savundu.Bunun “içsel bir eylem olacağını ve devletin aynı...





Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Rum hukukçu ve müzakere grubu üyelerinden Kipros Hrisostomidis, bir federasyonun çalışması için, bunun bileşenlerinin birlikte çalışmayı istemeleri gerektiğini söyledi.



Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, federasyon ile konferedasyonun arkasındaki hukuki koşulları izah eden Hrisostomidis, özetle, “Kıbrıs’ta meydana getirilecek olan şeklin, eğer federasyon oluşturulacaksa, desantralizasyonla olacağını” savundu.



Bunun “içsel bir eylem olacağını ve devletin aynı kalacağını” ifade eden Hrisostomidis, öte yandan bunun konfederasyondan ayırt edilmesi gerektiğini, “çünkü Kıbrıs’ta bir konfederasyon yapılması için iki ‘de jure’ varlık bulunmadığını” iddia etti.



44 yıldır kendi isteklerini anlaşılır kılmamış olmalarının kendisini üzdüğünü de belirten Hrisostomidis, desantralize federasyon durumunda, vetonun aşılıp aşılmadığı konusundaki bir soruya ise “hayır” yanıtını verdi.



“Ancak bunun azaltılması gerektiğini” ifade eden Hrisostomidis, “Türklerin merkezi hükümetin tüm fonksiyonlarında veto sahibi olmak istediklerini” öne sürdü.



Hrisostomidis, “merkezi hükümetin yetkilerinin zayıflatılmasıyla vetonun geçerliliği de mi zayıflatılıyor?” sorusuna ise yanıtında “doğrudan veto durumlarının azaldığını, fakat bunun sorunların çözülmesi anlamına gelmediği” sözlerine ekledi.



(İY/ŞEB)

