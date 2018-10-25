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“Hollywood” Güney Kıbrıs’a geliyor

“Hollywood” Güney Kıbrıs’a geliyor

25 Ekim 2018 Perşembe 13:32
“Hollywood” Güney Kıbrıs’a geliyor

Güney Kıbrıs’ın, film festivalleri ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabileceği uluslararası film haritasına gireceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Hollywood Kıbrıs’a Geliyor” başlıklı haberinde, yeni kurulan Screentale şirketinin, Güney Kıbrıs’taki temsilcileriyle, Amerikalı ünlü oyuncu Robert De Niro’nun sahibi olduğu Amerikan “Tribeca Enterpises NY” şirketi arasında önemli bir işbirliği anlaşması imzalandığını yazdı. 

Gazete, “Tribeca Enterpises NY” şirketinin, dünyaca ünlü Tribeca Film Festivali’ni organize ettiğini belirtti. 

Habere göre, “Tribeca Enterpises NY” şirketi basın bürosu, Rum Haber Ajansı’na(KİPE) yaptığı açıklamada, Screentale şirketi ile Güney Kıbrıs’ta organize edilmesi düşünülen canlı eğlence etkinlikleri için keşif görüşmeleri gerçekleştirmekte olduklarını teyit etti. 

Şirket temsilcisi, Güney Kıbrıs’ın, eğlence ve teknoloji alanındaki dünyaca ünlü isimleri kabul etmesi için zamanın uygun olduğundan söz etti. 

Şirket temsilcisi amaçlarının ayrıca gerek sanat gerekse teknoloji açısından Güney Kıbrıs’ı en iyi yer haline getirmek olduğunu da belirtti. 

Son Güncelleme: 25.10.2018 17:26
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