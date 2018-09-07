Hollanda İle Bölgede Ve AB İçerisinde Ortak Eylem Kararı

HRİSTODULİDİS TÜRKİYE’NİN AB İLE İLİŞKİLERİNİ ISITMA NİYETİNİN YARATTIĞI ZAMANLAMAYI RUM TEZİNİ İLERİ GÖTÜRMEK İÇİN DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupalı denkleriyle peş peşe yaptığı görüşmelerde, Türkiye’nin AB ile ilişkilerini yeniden ısıtma arzusunun yarattığı zamanlamayı Rum tezini ileri götürmek maksadıyla değerlendirmeye çalıştığı belirtildi.

Bugün Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, pazartesi günü Alman dengi Heiko Maas ile görüşecek olan Hristodulidis dün Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile bir araya geldi. Görüşmede Güney Kıbrıs ile Hollanda’nın gerek bölgede gerek AB içerisinde ortak eylem kararı aldığı haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok dün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüştü.

Görüşmede, Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’deki enerji projelerine Shell şirketi vasıtasıyla karışmış durumda bulunan Hollanda ile bölgede işbirliği yapma ve ortak eylemlerde bulunma konusunda anlaşmaya varıldı.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasından en çok etkilenecek iki AB üyesi olarak Brexit konusunda da çok daha sıkı işbirliğine gitme kararı alınan Hristodulidis-Blok görüşmesinde, iki ülke Dışişleri bakanlıklarının sürekli temas halinde bulunduğu Türkiye-AB ilişkileri de masaya yatırıldı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada Genel Sekreter’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un yürütmekte olduğu istişarelerin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını gündeme getirmesi dileğinde bulunurken, “doğru siyasi irade ve esneklik ile müdahil taraflar arasında çözüme ulaşılabileceği” görüşünü ortaya koydu.

Hristodulidis ise Hollandalı dengine Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili detaylı bilgi verdiğini ve Rum yönetiminin, müzakerelere Crans-Montana’da kaldığı yerden başlaması arzusunu da ilettiğini anlattı.

Hollanda ile “dış siyaset ve savunma politikasından insan haklarına, zayıf grupların güvenliğine ve çok taraflı sistem içerisinde iş birliğine kadar birçok alanda ortak değerlere sahip olduklarını” söyleyen Hristodulidis, bu ülke ile ticaret, yatırım ve eğitim konularındaki ilişkilerin daha da güçlendirilebileceğini söyledi.

Gazete, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun, Hollanda Dışişleri Bakanı’nın Hollanda ve Fransa Dışişleri bakanlarının, Güney Kıbrıs’ı ziyaret ederken Kıbrıs Türk tarafı ile görüşmemesinin kabul edilemeyeceği açıklamasına, “Burcu, Kendileriyle Görüşmedikleri İçin Öfkelendi” başlığıyla yer verdi.

Politis, Hristodulidis’in Hollanda Dışişleri Bakanı ve beraberindekilerle dünkü geniş kapsamlı görüşmenin ardından, basına, mülteci meselesi, savunma iş birliği ve AB’nin Doğu Akdeniz bölgesinde istikrara nasıl katkı koyabileceği konularını ele aldıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Blok’a Güney Kıbrıs’ın bölge ülkeleriyle yaptığı üçlü iş birlikleri, Doğu Akdeniz’deki enerji programı ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili bilgi verdiğini de söyledi.

Güney Kıbrıs’ı ilk kez ziyaret eden Blok, Hristodulidis’le görüşmesi öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldi ve Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret ederek maddi katkıda bulundu.

Gazete, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın da bugün Rum tarafına gideceğini ve Hristodulidis’le ikili ilişkiler ve Kıbrıs sorununu görüşeceğini, Hristodulidis’in de gelecek Pazartesi ve Salı günü Alman dengi Heiko Maas ile görüşmek üzere Berlin’de olacağını hatırlattı. Hristodulidis’in Salı günü Hristiyan Demokrat Parti’nin siyasi vakfı olan Konrad Adenhauer Vakfı’nda Güney Kıbrıs’ın AB içerisindeki rolüyle ilgili konuşma yapacağını ekledi.

Alihtia haberi “Türkiye’nin ‘Avrupa Dönüşü’nü Değerlendirme Operasyonu… N. Hristodulidis Dün Hollanda Dışişleri Bakanı İle Görüştü, Bugün Fransa Dışişleri Bakanı İle Görüşüyor, Pazartesi de Alman Dengi İle Görüşecek… Hollanda ve Fransa Dışişleri Bakanlarının Kıbrıs Türk Tarafıyla Görüşmemesine Kıbrıs Türk Tepkileri” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete, Hristodulidis’in “Türkiye’nin AB ve AB içerisindeki büyük ülkelerle ilişkilerini yeniden ısıtma arzusunun yarattığı zamanlamayı, Avrupalı denkleriyle bugünlerde yapmakta olduğu peş peşe görüşmelerinde Rum tarafının, Kıbrıs müzakerelerinin Crans- Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması tezini ileri götürmek maksatlı değerlendirmeye çalıştığını yazdı.

