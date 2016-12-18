Güney Kıbrıs:
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18 Aralık 2016 Pazar 08:08

Hochstein: “Türkiye Çözüm Olmadan İsrail’den Doğal Gaz Almayacak”

Hochstein: 'Türkiye Çözüm Olmadan İsrail'den Doğal Gaz Almayacak”
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ABD Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Enerji Konularından Sorumlu Koordinatörü ve Özel Temsilcisi Amos Hochstein, “pratik anlamda konuşmak gerekirse, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda bir çözüm olmadan, İsrail’den doğal gaz almayacağını” öne sürdü.

Hochstein, “Kıbrıs üzerinden (geçecek) bir İsrail-Türkiye boru hattına ilişkin planlama olup olmadığı” sorusuna karşılık ise, “böyle bir boru hattının önemli bir planlamadan ibaret olacağına inandığını, ancak muhtemelen bunun öncesinde siyasi bir çözüm olması gerektiğini düşündüğünü” ifade etti.

Kathimerini gazetesine demeç veren Hochstein, “Ankara’da, pratik anlamda, İsrail’den Türkiye’ye denizde bir boru hattı yerleştirmek için, Kıbrıs’ın da rızasının olması gerektiğinin anlaşıldığını” savundu.

“Doğal gazın çözüm olmadığını, ancak siyasi bir anlaşmanın ek bir avantajı ile büyük bir motivasyon olduğunu” dile getiren Hochstein, “ABD’nin, Kıbrıs’ın kaynaklarını geliştirme hakkını desteklediğini, ancak bunun mümkün olan en iyi şekilde olmasını istediğine ve şüphesiz, en ucuz ve stratejik anlamda en iyi yöntemin, Türkiye’nin de katılımı olduğuna” vurgu yaptı

“Doğal gaz Kıbrıs sorununu çözecek mi sorusuna” ise olumsuz yanıt veren ve bütün diğer zor meselelerde anlaşma olması gerektiğine işaret eden Hochstein, ancak doğal gazın bir motivasyon olduğuna inandığını ve bir uzlaşma ararken, bunu yapmak için de, bir motivasyon olması gerektiğini söyledi.

Hochstein, “Exxon Mobile gibi dev bir şirketin, üçüncü tur ruhsat ihalesinde yer alma ve buraya yatırımda bulunma kararının, enerji piyasasına inancı olduğunu, burada keşfedilmeye yönelik çok doğal gaz olduğunu göstermekte olduğunu” sözlerine ekledi.

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