Hochsteın “İsrail Gazını Mısır, Ürdün Ve Türkiye’ye İhraç Edebilir”

LEIGH “İSRAİL VE KIBRIS, BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELERE BAKMAK YERİNE BAŞUÇLARINDAKİ MISIR VE ÜRDÜN’E BAKSIN”

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Enerji Konularından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Amos Hochstein’in İsrail’in doğalgazını Mısır, Ürdün ve Türkiye’ye ihraç edip, bu ülkelerle enerji işbirliği yapılabileceğini söyledi.

Alithia’ya göre Hochstein, Tel Aviv Uluslararası Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde düzenlediği konferansta, “İsrail, anlaşmaları engelleyen siyasi engelleri aşarak, doğalgazını Mısır, Ürdün ve Türkiye’ye ihraç edebilir” dedi.

Gazeteye göre, Ortadoğu’daki yeni enerji ilişkilerinin, Müslüman devletlerin Filistin nedeniyle İsrail’e karşı duruşları gibi diplomatik gerilimleri azaltabileceği görüşünü ortaya koyan Hochstein, enerjinin, jeopolitik tutumları daha da olumlu istikamete taşıyacak kritik bir teşvik olabileceğini belirtti.

Fileleftheros ise “’Önce Komşularına Baksınlar Daha İyi... Kıbrıs ve İsrail’e, Doğalgazla İlgili Büyük Planlarını Unutma Tavsiyeleri” başlıklı haberinde AB Komisyonu’nun Genişleme eski Genel Direktörü, uzman danışman Michael Leigh’in Güney Kıbrıs ve İsrail’in, doğalgazı Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya taşıyacak boru hattı kurmak gibi uzun soluklu projeleri bir kenara bırakarak Mısır ve Ürdün pazarlarına öncelik vermeleri gereğine vurgu yaptığını yazdı.

Gazeteye göre, Leigh, kaleme aldığı makalesinde, Güney Kıbrıs ve İsrail’i Batı’ya, Avrupa pazarına bakmak yerine yakınlarında açılan perspektiflere bakmaya çağırdı.

Bölgedeki doğalgazın, araştırma, çıkarma ve taşıma maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle Avrupalı tüketici açısından cazip olmayacağını vurgulayan Leigh “İsrail ve Kıbrıs’ın başucunda Mısır ve Ürdün gibi önemli pazarları var” dedi.