Hochstein; Anastasiadis, Lakkotripis Ve Hristodulidis İle Görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Enerji Konularından Sorumlu Koordinatörü ve Özel Temsilcisi Amos Hochstein’ın, dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiği ifade edildi.

“RUSLAR AKDENİZ’DE”

ABD Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Enerji Konularından Sorumlu Koordinatörü ve Özel Temsilcisi Amos Hochstein’ın, dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiği ifade edildi.

Simerini gazetesi “ABD’den Enerji Desteği” başlıklı haberinde, Anastasiadis ile Hochstein arasında dün gerçekleştirilen görüşmenin odağında, geniş bölgedeki enerji planlamaları ile “Kıbrıs’ın rolü”, aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki 3’üncü tur ruhsat ihalesi prosedürlerinin bulunduğunu yazdı.

Gazete, Hochstein’in Anastasiadis’in ardından Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ayrıca başka devlet yetkilileriyle bir araya geldiğini de ekledi.

Öte yandan gazete haberinde, ABD’de 8 Kasım’da yapılan seçimlerde başkan seçilen Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı olarak Exxon Mobile’ın CEO’sunu atamasına da vurgu yaptı ve Exxon Mobile’ın Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Politis gazetesi ise “Ruslar Akdeniz’de” başlıklı haberinde, İtalyan ENI şirketinin, Mısır’ın Zohr yatağında sahip olduğu hisselerin yüzde 35’ini Rusya devlet şirketi Rosneft’e satma kararının, bir Rus şirketinin Doğu Akdeniz’deki ilk büyük yatırımına yön vereceğine işaret etti.