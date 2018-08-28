Hırsızların Büst Çalma Girişimi Başarısız

Güney Lefkoşa’da “Fotos Fotiadis Vakfı”nın girişinde bulunan şair Kostas Montis’in büstünü çalmaya yönelik girişimde bulunuldu.



Fileleftheros gazetesi, kimliği belirsiz kişilerin birkaç yüz Euro kazanabilmek için söz konusu vakfın bahçesinde bulunan şair Kostas Montis’in bronz heykelini çalma girişiminde bulunduklarını yazdı.



Gazete, büstü çıkarmayı başaramayan hırsızların, aynı alanda bulunan besteci Mariu Toka’nın büstüne yöneldiklerini, ancak yine başarısız olduklarını belirtti.



Habere göre, değeri 15 bin Euro’yu bulsa da büstler, çalıntı olmaları durumunda ancak 100-200 Euro’ya hurdacıya satılabileceklerdi.



