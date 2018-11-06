Hindu Öğrenciye Afyon İçeren İlaç Nedeniyle 2 Yıl Hapis





Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Rum tarafında üniversitede okuyan Hindistanlı bir kişi, içerisinde afyon bulunan C kategorisindeki 2 bin 390 adet hap bulundurmaktan tutuklandı ve 2 yıl hapse mahkûm edildi.Politis ve diğer gazetelere göre Hindu öğrenci, geçen haziran ayında ülkesinden Güney Kıbrıs’a dönüşünde Larnaka Havaalanı’nda adı geçen haplarla yakalanmıştı.Larnaka Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dün 2 yıl hapse mahkum edilen Hindu öğrenci hapları üç yıl önce geçirdiği ortopedi ameliyatı sonrasında tedavi maksatlı kullanmaya başladığını ancak bağımlılık geliştirdiği için Hindistan’dan beraberinde getirdiğini kabul etti.(ŞA/FEZ)