Güney Kıbrıs:
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10 Şubat 2017 Cuma 08:48

Hindistan Ticaret Bakanı Güney’e Gidecek

Hindistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nirmala Sitharman, üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle gelecek hafta Güney Kıbrıs’a giderek temaslarda bulunacak.

Hindistan Ticaret Bakanı Güney'e Gidecek
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Lefkoşa, 10 Şubat 17: Hindistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nirmala Sitharman, üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle gelecek hafta Güney Kıbrıs’a giderek temaslarda bulunacak.

Haravgi ve diğer gazeteler, Hintli bakanın Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Sanayi ve Ticaret Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Maliye Bakanı Haris Yeorgiayadis’le görüşeceğini yazdılar.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Hindistan’ın aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu birçok ülkeyle olan çifte vergilendirme muafiyet anlaşmasını feshetme kararı aldığını yazdı.

Haber göre, yatırım politikalarını değiştiren Hindistan, birçok ülkeyle çifte vergilendirme muafiyeti sağlayan anlaşmaları feshetme kararı aldı.

(SB/GÜL)

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