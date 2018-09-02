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Hindistan Cumhurbaşkanı Resmi Ziyaret İçin Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 2 Eylül 18 (.): Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in, bugünden itibaren Güney Kıbrıs’a üç günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. 

Hindistan Cumhurbaşkanı Resmi Ziyaret İçin Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 2 Eylül 18 (.): Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in, bugünden itibaren Güney Kıbrıs’a üç günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. 

02 Eylül 2018 Pazar 07:06
Hindistan Cumhurbaşkanı Resmi Ziyaret İçin Güney Kıbrıs’ta
Lefkoşa, 2 Eylül 18 (.): Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in, bugünden itibaren Güney Kıbrıs’a üç günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. 
Simerini gazetesi Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in, yarın sabah, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edileceğini yazdı.
Habere göre Kovind ile Anastasiadis ilk önce baş başa görüşecek, ardından da iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye geçilecek. 
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ise Kovind ve Anastasiadis’in basına açıklamalarda bulunacağını yazan gazete Anastasiadis’in yarın akşam Hindistan Cumhurbaşkanı onuruna yemek vereceğini de belirtti.
Gazete, Kovind’in ayrıca Rum Meclisi’nin özel birleşiminde konuşma yapacağını, Kıbrıs Üniversitesi’nde konferans vereceğini ayrıca burada Hindistan’ın büyük şairlerinden biri olan Rabindranath Tagore’nin heykelinin açılışını yapacağını da yazdı.
Habere göre Kıbrıs’taki Hindistan Yüksek Komiseri R.K Raghavan, Kovind’in ziyareti nedeniyle Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmesinin beklendiğini ifade etti. 
İki ülkenin, birbirinden öğreneceği çok şeyin olduğunu ifade eden Raghavan, iki ülkenin geçmişine ilişkin benzerliğe atıfta bulunarak, iki ülkenin İngiliz egemenliğinden bağımsızlığını kazandığını belirtti.   
(FK/GÜL) 

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