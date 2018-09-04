Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu





İKİLİ İLİŞKİLERİN DERİNLEŞTİRİLMESİNE VURGU YAPILDILefkoşa, 4 Eylül 18 : Güney Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulunan Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine ve derinleştirilmesine vurgu yaptı.Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kavind’in, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmeye ve Kavind’in diğer temaslarına geniş şekilde yer verdiler.Habere göre Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ve eşi dün Rum Başkanlık Sarayı’na gelişinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve eşi Andri Anastasiadi tarafından resmi törenle karşılandı.İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind’in, Başkanlık Sarayı’nda bulunan Makarios heykeline çelenk koyduğunu yazan gazete daha sonra ise Kovind ile Anastasiadis’in baş başa görüşmeye geçtiğini belirtti.Gazete görüşme sırasında Kovind ile Anastasiadis’in birbirlerine hediye takdim ettiklerini, Kovind’in Anastasiadis’e Tac Mahal’ın inşasında kullanılan malzemeden yapılmış küçük bir mermer masa ile Mahatma Gandi’nin bir kitabını, Anastasiadis’in ise gümüş amfora kopyası hediye ettiğini yazdı.Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind’in resmi ziyaretinin, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi şeklinde nitelendirilebileceğini yazan gazete, Kovind’in, siyasi düzeyde Güney Kıbrıs’a yönelik destek mesajlarının yanı sıra özellikle iki ülke arasındaki ekonomik ve finans alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesini vurguladığını belirtti.Gazete bu ziyaretin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçmiş yılda Hindistan’a gerçekleştirdiği ziyarete müteakip olduğunu da yazdı.KOVİND-ANASTASİADİS GÖRÜŞMESİGazete Kovind ve Anastasiadis’in baş başa gerçekleştirdiği görüşmenin ardından heyetler arasındaki görüşmeye geçildiğini, burada Kovind ve Anastasiadis’in huzurunda,finans sektöründe bilgi alış verişinde bulunulması ve çevre konusunda işbirliği yapılması konusunda iki memorandum imzalandığını belirtti.Habere göre, askıda bulunan ikili anlaşmaların tamamlanmasına ilişkin çalışmaları denetleyecek, aynı zamanda mevcut anlaşmaların hayata geçirilmesini garanti altına alacak olan bakanlar düzeyinde bir Çalışma Grubu’nun kurulmasına da karar verildi.ANASTASİADİSRum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada iki ülke arasında uzun yıllara dayanan ilişkilerden söz ederken bakanlar düzeyinde Çalışma Grubu’nun kurulmasına karar verdiklerini ifade etti.Hindistan ile imzalanan işbirliği memorandumlar ve daha önce imzalanan anlaşmalardan da söz eden Anastasiadis, görüşme sırasında BM ‘de reform konusunun da ele alındığını ve BM Güvenlik Konseyi’nin dünya barışı ve güvenliğinin korunmasında etkili bir rol oynamaya devam etmesinin de garanti altına alınması gerekliliği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.Kıbrıs sorununa da değinen Anastasiadis, Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind’e Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve müzakerelerin yeniden başlaması perspektifi hakkında bilgi verdiğini belirtirken, Kıbrıs sorununa AB ilke ve değerleri, BM kararları temelinde yaşayabilir ve işlevsel bir çözüm bulunmasına yönelik taahhüdünü de dile getirdi.Anastasiadis ayrıca gerek Kıbrıs sorunun çözüm çabalarında gerekse Hindistan’ın UNFICYP’e yönelik katkısından dolayı Hint Hükümeti’ne teşekkürlerini sundu.KOVİNDKovind ise yaptığı açıklamada sıcak misafirperverlik için Anastasiadis’e teşekkür ederken iki ülkenin ortak tarihi tecrübelere ve beklentilere sahip olduğunu ifade etti.Başpiskopos III.Makarios ile Mahatma Gandhi arasındaki, dost ilişkilerinden de söz eden Kovind, ülkesinin Makarios’a büyük saygı duyduğunu belirtti.İkili ilişkilerin geliştirilmesinden de söz eden Kovind, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü tamamen desteklediklerini de ifade etti.Kovind ayrıca, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi’ne daimi üye olması için başvurusunu desteklediği için Güney Kıbrıs’a teşekkür etti.KOVİND RUM MECLİSİ’NDE DE KONUŞTUHindistan Cumhurbaşkanı Kovind, dün ayrıca Rum Meclisi’ndeki özel oturumda yaptığı konuşmada iki ülke ve halklar arasında var olan sıkı ilişkilerden söz etti.Kovind, “Hindistan’ın iş için açıldığını, Kıbrıs için de açık olduğunu” belirterek “Geliniz, çabuk geliniz” ifadesini kullandı.Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ise yaptığı konuşmada, gerek Meclis’in gerekse Rum halkının, Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasına ilişkin Güney Kıbrıs’ın çabalarında takındığı ilkelere dayalı tutum dolayısıyla duyduğu takdiri dile getirdi.Hindistan’ın UNFICYP’e yönelik katkısından da söz eden Şilluris, Kıbrıs’taki kritik anlarda, 3 Hindistanlı generalin sunduğu hizmeti her zaman saygıyla anacaklarını söyledi.Şilluris açıklamasında ayrıca Hindistan’ın, gerek BM gerekse Commonwealth çerçevesinde Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki faaliyetlerine karşı Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarına verdiği destekten dolayı da Kovind’e teşekkürlerini sundu.FİRST LADY’LER DE GÖRÜŞTÜFileleftheros gazetesi Hindistan ve Güney Kıbrıs “First Lady”lerin de dün baş başa bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.Andri Anastasiadis’in, Shri Savita Kovind’i Rum Başkanlık Sarayı bahçesinde kabul ettiğini yazan gazete Andri Anastasiadi’nin burada Bayan Kovind ve kızına, Lefkara işi hediye ettiğini, Bayan Kovind’in ise ülkesinin kültürünü yansıtan hediyeler verdiğini belirtti.Habere göre iki “First Lady” daha sonra “Hope For Children” Vakfı’na giderken Bayan Kovind burada 8 bin 695 Euro bağışta bulundu.KOVİND AİLESİ PROTARA’DAÖte yandan Alithia gazetesi Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind’in eşi ve kızı ile birlikte dün öğleden sonra Protara’da bulunan “FigTree” plajına gittiğini yazdı.Kovind ailesinin sahil kıyısında yürüyüş yaptığını yazan gazete kızlarının ise polis eşliğinde denize girdiğini belirtti.(FK/ŞEB)