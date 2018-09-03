Hindistan Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs’ta





Lefkoşa, 3 Eylül 18: Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind resmi temaslarda bulunmak amacıyla dün Güney Kıbrıs’a gitti.Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in resmi temaslarda bulunmak amacıyla dün Güney Kıbrıs’a gittiğini yazdılar.Gazete, Kovind’in bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bu sabah görüşeceğini, Kovind ve Anastasiadis’in bir dizi anlaşmaya imza atacaklarını belirtirken, Kovind’in Rum Meclis Başkanı Dimitris Silluris ve Başpiskopos II. Hrisostomos’la da temaslar gerçekleştireceğini vurguladı.(SB/HÖ)