Hindistan Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs’a Gidiyor



Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in, 2-4 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta bir dizi resmi temasta bulunacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hindistan Cumhurbaşkanı sıfatıyla 9 yıldan sonra ilk kez Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirileceğini ve bu ziyarete özel önem atfedildiğini yazdı.

Gazete, Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Kovind’in adadaki temasları çerçevesinde bir dizi ikili anlaşmaya imza konulacağını, Kovind’in Rum Meclisi’nde konuşma yapacağını ve “Kıbrıs Üniversitesi”nde konferans vereceğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Kovind, 2 Eylül’de adaya gelecek ve 3 Eylül’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edilecek. İki başkan, Rum Başkanlık Sarayı’ndaki baş başa görüşmelerinin ardından, heyetlerin de katılımıyla görüşmelerine devam edecek. Görüşmeler çerçevesinde 4 ya da 6 işbirliği anlaşmasına imza konacak ve akabinde, basın toplantısı düzenlenecek.

Kovind, Rum Başkanlık Sarayı’ndaki temaslarının ardından, Rum Meclisi’nin yanındaki Mahatma Gandi heykelini ziyaret edecek. Kovind ayrıca, Rum Meclisi’nde de konuşma yapıp, “Kıbrıs Üniversitesi”nde konferans verecek.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ile 4 Eylül’de görüşecek olan Kovind, kilise bünyesindeki bazı müzeleri ve “Ay.Yoannis Kilisesi”ni gezecek.

