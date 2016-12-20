Hidrokarbonlara Yeşil Işık

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, yarın Rum Bakanlar Kurulu’na, “Hidrokarbonlar-Jeopolitik Konular” isimli Bakanlar Komitesi’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisinde bulunan 6, 8 ve 10 numaralı parsellerin geliştirme ve araştırma haklarının devri ile nihai müzakeresine ilişkin olarak seçilmiş şirketlerle ilgili öneriler konusunda, oy birliğiyle aldığı kararla gideceği ifade edildi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, yarın Rum Bakanlar Kurulu’na, “Hidrokarbonlar-Jeopolitik Konular” isimli Bakanlar Komitesi’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisinde bulunan 6, 8 ve 10 numaralı parsellerin geliştirme ve araştırma haklarının devri ile nihai müzakeresine ilişkin olarak seçilmiş şirketlerle ilgili öneriler konusunda, oy birliğiyle aldığı kararla gideceği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Bakanlıklar arası Komite’den Yeşil Işık- 6, 8 ve 10 Numaralı Parseller İçin Bakanlar Kurulu’na Oybirliğiyle Öneri” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, “elindeki bilgilere” dayanarak, “Hidrokarbonlar-Jeopolitik Konular” isimli Bakanlar Komitesi’nin dün toplandığını ve Lakkotripis tarafından, Hidrokarbon Danışma Komitesi tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla ilgili öneriler konusunda bilgilendirildiğini yazdı.

“Eldeki bilgilerin”, Lakkotripis’in, Danışma Komitesi’nin 3’üncü tur ruhsat ihalesinin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeleri ve önerilerine dayanan önerisinin Bakanlar Komitesi tarafından oybirliğiyle kabul edildiği yönünde olduğunu kaydeden gazete, bunun ise yarın bu şekilde, Rum Bakanlar Kurulu’nda onaylanmasının beklendiğini belirtti.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili olarak yarın alacağı ilgili kararları, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, hükümet kararlarının kendilerine bildirilmesi için, tüm aday şirketlerle yapacağı görüşmelerin izleyeceğini ekledi.