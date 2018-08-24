Hidrokarbon Yatakları İçin Ortak Tatbikat



ABD İLE MISIR’IN İCRA EDECEĞİ TATBİKATA, ABD’NİN TATBİKAT PLANLAMALARINI BEĞENDİĞİ YUNANİSTAN DA DAVET EDİLDİ

GÖZLER “FATİH”TEYKEN DENİZ BLOKAJ, SONDAJ GEMİLERİNİN KORUNMASI VE ÇIKARMA TATBİKATI



ABD ile Mısır’ın eylülün ilk 10 günü içerisinde Mısır karasuları içerisinde ortak askerî tatbikat düzenleyeceği, Yunanistan’ın da davet aldığı bu tatbikata en az bir birliği (muhtemelen firkateyn) ile katılacağı haber verildi.

Fileleftheros daha önce biri Yunan sularında öteki de yine İskenderiye’nin kuzey deniz bölgesinde icra edilen “Medusa” kod isimli benzer tatbikatların, Güney Kıbrıs-Yunanistan ve Mısır’ın enerji alanında yapmakta olduğu hazırlıkları bağlamında Ortadoğu ve Avrupa medyasının ilgi odağı olduğunu hatırlattı.

“Hellas Journal” isimli haber sitesine dayandırılan habere göre, ABD Mısır’la ilişkilerine savunma yolundan giden yeni bir yaklaşım içerisinde. Bu yaklaşım Yunan-Mısır askerî tatbikatları ve özellikle Yunan Deniz Kuvvetleri yetkilileri tarafından planlanan egzersiz planları “Medusa”ları (denizanası kod isimli tatbikatlar) üzerine basılarak ilerliyor.

Amerikan filosuna bağlı savaş gemileri ile Mısır savaş gemileri eylül ayında icra edilecek tatbikatın mevcut senaryosu çerçevesinde belirli deniz bölgelerinin blokajı ile araştırma ve sondaj gemilerinin korunması ve iki ülkenin özel kuvvetlerinin katılacağı çıkarma faaliyetleri alanlarında müşterek eğitimler yapacak. ABD ve Mısır savaş uçak ve gemileri, kapsamlı tatbikat senaryoları çerçevesinde işbirliği deneyimleme fırsatı bulacak.

Edindiği bilgilere dayanarak, Yunanistan’ın planladığı “Medusa” tatbikatını izleyen Amerikan Silahlı Kuvvetleri yetkililerinin Yunanistan’dan,yaptığı tatbikat planlarını istediğini belirten gazete, bunun, ABD’nin bu alanda Yunanistan tarafından planlanan operasyon planlarına verdiği değerin büyüklüğünü gösterdiği yorumunu yaptı.

Gazete haberinin “Gözler ‘Fatih’te” başlığıyla ayırdığı bölümünde ise, Yunan Savunma Bakanlığı’ndan uzmanların, Amerika ile Mısır arasındaki bu tatbikatın, Türkiye’ye ait Fatih sondaj gemisinin Güneydoğu Akdeniz’e açılacağı açıklanan tarihe denk geldiğine dikkat çektiklerini yazdı.

Fatih’in faaliyetlerinin, Rum yönetiminin tek yanlı MEB ilan ettiği bölgesinde ruhsat verdiği büyük şirketlerin sondaja hazırlandığı parsellere dayanıp dayanmayacağının merak konusu olduğuna dikkat çekilen haberde, Rum ve Yunan hükümetlerinin “herhangi bir tahriki savuşturmak” maksadı ile Amerika, Fransa ve İtalya ile sürekli irtibat halinde olduğunu haberine ekledi.

