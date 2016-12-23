Güney Kıbrıs:
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23 Aralık 2016 Cuma 08:12

Hidrokarbon Şirtketleriyle Randevu

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 6, 8 ve 10’uncu parsel için çıkılan üçüncü tur ruhsat ihalesinde seçilen şirketlerle bugün görüşmelerin yapılacağı haber verildi.

Hidrokarbon Şirtketleriyle Randevu
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Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 6, 8 ve 10’uncu parsel için çıkılan üçüncü tur ruhsat ihalesinde seçilen şirketlerle bugün görüşmelerin yapılacağı haber verildi.

Politis gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in bugün Exxon Mobil, ENI ve Total temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya gelerek, müzakereler aşamasında izlenecek süreci görüşeceğini yazdı.

Gelirlerin oransal paylaşımı sözleşmesine imza atılması amacıyla yürütülecek müzakereler çerçevesinde ilk görüşmelerin tarihlerinin bugün belirlenmesinin beklendiğini kaydeden gazete, büyük ihtimalle müzakerelerin yeni yılın ilk haftasında başlayacağını aktardı.

Rum Yönetimi’nin, müzakerelerin ocak ayında tamamlanması arzusuna sahip olduğunu yazan gazete, bunun şubat ayına da sarkabileceğini belirtti.

Hükümet tarafının, üç şirketin ihalenin ilk aşamasında sunduğu teknik ve ekonomik konularla ilgili önerilerini iyileştirmeye çalışacağını aktaran gazete, sıkı bir zaman takvimi içerisinde mümkün olduğunca çok sondaj yapılması yönünde anlaşma sağlanmasının istendiğini kaydetti.

Gazete ayrıca hükümetin elde edilecek gelirler konusunda iyileştirmeler yapılmasını arzuladığını aktardı.

DİSİ İLE AKEL

Öte yandan, habere göre, DİSİ Başkan Yardımcısı Lefteris Hristoforu, Rum Hükümeti’nin, enerji planları karşısında kayıtsız kalındığını söyleyenlere karşın, ExxonMobil, Total ve ENI’nin cezp edilmesiyle ihaleyi başarıyla sonlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’nin sorun yaratmak için çaba gösterdiği 6’ıncı parsele de ilgi toplamayı başardığını söyledi.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise büyük şirketlerin ihaleye gösterdiği ilgiye ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

İlgi ve müzakere için bu şirketlerin seçiminin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını” güçlendirdiğini iddia eden Stefanu, diğer şirketlerle de imzalanan sözleşmelerin hayata geçirilmesine devam edilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Stefanu, şirketlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ardı ardına ertelenmesinin endişe yarattığını da belirterek, Afrodit yatağından istifade edilmesinde ciddi gecikmelerin olduğuna işaret etti.

LAKKOTRİPİS VE ELLİNAS

Haravgi gazetesi ise Rum Enerji Bakanı Lakkotripis ve hidrokarbon konularında uzman olan Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi (KRETİK) eski Başkanı Haralambos Ellinas’ın dün yaptıkları açıklamalarla ExxonMobil’in eski Başkanı, şimdiki ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson olması nedeniyle bu şirketin, Amerikan Hükümetiyle ilişkilendirilmesi konusunda düşük tonlarda açıklamada bulunmayı tercih ettiklerini yazdı.

Habere göre, Lakkotripis, Amerikan politikasının hükümetin herhangi bir üyesi tarafından belirlenmediğine dikkat çekti.

Ellinas da, “ExxonMobil’in o kadar büyük ve güçlü bir şirkettir ki bu tür politik bağlantılara ihtiyacı yoktur” şekilde konuştu.

Şirketin 150-200 ülkede faaliyet gösterdiğine işaret eden Ellinas, gerek duyulması halinde Amerikan hükümetinin, Afrodit yatağında faaliyet gösteren Noble şirketinde olduğu gibi bu şirketin de çıkarlarını savunacağını belirtti.

Ellinas, üçüncü tur ruhsat ihalesinin sonuçlarıyla ilgili yapılan kutlamaların gereksiz olduğunu çünkü kriz ve düşük fiyatlar nedeniyle doğalgaz piyasasının zorda olduğunu söyledi.

Anlaşma imzalanmasının iyi olduğunu ancak sadece satış olursa sonuçlar elde edebileceklerini belirten Ellinas, ExxonMobil ile Şubat ayında anlaşma imzalanması durumunda üç yıl sonra, 2020 yılında sonuç alabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

LİMANDAKİ SORUN AŞILDI, TOTAL SONDAJININ ÖNÜNDEKİ ENGEL KALKTI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Total şirketinin gerçekleştireceği sondajda destek hizmetleri sunacak EDT Offshore şirketinin Limasol Limanı’nı kullanımıyla ilgili ortaya çıkan sorunun aşıldığını haber verdi.

Çarşamba günü Özelleştirme kapsamında Limasol Limanı’nın işletmesini üstlenen şirket ile EDT Offshore şirketinin aralarındaki ilişkinin düzenlendiği anlaşmanın Çarşamba günü imzalandığını kaydeden gazete, sorununun iki ayda çözülmesinden dolayı Total’in 11’inci parseldeki sondajının 2017 yılının ikinci çeyreğine kaydığını belirtti.

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