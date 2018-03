Hidrokarbon Çalışmaları Çerçevesinde 8 Şirkete Larnaka Ve Limasol Limanlarını Kullanma İzni Verildi

Rum Limanlar İdaresi’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin deniz bölgelerinde ve karada enerji ve hidrokarbon sektöründe faaliyet gösteren 8 şirkete Larnaka ve Limasol limanlarındaki alanları kullanma izni verdiği bildirildi.

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Meclis’e gönderdiği belgeye göre şu şirketlere izinler verildi:

1- Medserv Ltd

2- Noble Energy International Ltd

3- Gulf Agency Co Ltd

4- AFS Cyprus Offshore Services & Supply Ltd

5- Stl Oil & Gas Services Ltd

6- Multimarine Services Ltd

7- ESC Innovative Environmental Solutions Center Ltd

8- EDT Agency Services Ltd

Gazete, bu izinlerle yıllık milyonlarca Euro’luk gelir elde edileceğini yazdı.