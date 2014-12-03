Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Hidrokarbon Çalışmaları Çerçevesinde 8 Şirkete Larnaka Ve Limasol Limanlarını Kullanma İzni Verildi

Rum Limanlar İdaresi’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin deniz bölgelerinde ve karada enerji ve hidrokarbon sektöründe faaliyet gösteren 8 şirkete Larnaka ve Limasol limanlarındaki alanları kullanma izni verdiği bildirildi.

Hidrokarbon Çalışmaları Çerçevesinde 8 Şirkete Larnaka Ve Limasol Limanlarını Kullanma İzni Verildi

Rum Limanlar İdaresi’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin deniz bölgelerinde ve karada enerji ve hidrokarbon sektöründe faaliyet gösteren 8 şirkete Larnaka ve Limasol limanlarındaki alanları kullanma izni verdiği bildirildi.

03 Aralık 2014 Çarşamba 09:01
Hidrokarbon Çalışmaları Çerçevesinde 8 Şirkete Larnaka Ve Limasol Limanlarını Kullanma İzni Verildi
banner238

 Rum Limanlar İdaresi’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin deniz bölgelerinde ve karada enerji ve hidrokarbon sektöründe faaliyet gösteren 8 şirkete Larnaka ve Limasol limanlarındaki alanları kullanma izni verdiği bildirildi.

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Meclis’e gönderdiği belgeye göre şu şirketlere izinler verildi:

1- Medserv Ltd
2- Noble Energy International Ltd
3- Gulf Agency Co Ltd
4- AFS Cyprus Offshore Services & Supply Ltd
5- Stl Oil & Gas Services Ltd
6- Multimarine Services Ltd
7- ESC Innovative Environmental Solutions Center Ltd
8- EDT Agency Services Ltd

Gazete, bu izinlerle yıllık milyonlarca Euro’luk gelir elde edileceğini yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Hidrokarbon çalışmaları çervesinde 8 şirkete Larnaka Ve Limasol Limanlarını Kullanma Izni Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim