“her Zaman İyi Niyet Misyonuyla Burada Olmayacağız”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in pazar günkü sert açıklamaları ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndermesinden sonra BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bugün ilk kez bir araya geleceğine dikkat çekildi.

EIDE, BUGÜN CUMHURBAŞKANI AKINCI VE RUM YÖNETİMİ BAŞKANI ANASTASİADİS’E GUTERRES’İN MESAJLARINI İLETİYOR

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in pazar günkü sert açıklamaları ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndermesinden sonra BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bugün ilk kez bir araya geleceğine dikkat çekildi.

Alithia Espen Barth Eide’nin bu sabah Rum Yönetimi Başkanı, öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşeceğine işaret etti.

Gazete Guterres’e mektubunda Eide’den hiç söz etmediğini dün teyit etmiş olmasına karşın Anastasiadis’in bugünkü görüşmede; Eide ile BM diplomatının son açıklamaları ve söylemleri konusunu görüşeceğini ve “bundan sonra daha dikkatli olmasını isteyeceğine” kesin gözüyle bakıldığını yazdı.

Habere göre Rum muhalefet partileri Anastasiadis’in Eide’yi Guterres’e şikayet etmemesinden duydukları hoşnutsuzluğu ve hayal kırıklığını dile getirdikleri açıklamalar yaparak Anastasiadis’i, Eide’nin görevine derhal son verilmesini istemeye çağırdılar.

Politis “Guterres’in Mesajı: ‘Her Zaman Burada Olmayacağız’… Eide Bugün İki Lidere Genel Sekreter’in Tezlerini İletiyor” son günlerde BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi üyeleriyle temas eden Eide’nin bugün liderlere Guterres’in mesajlarını ileteceğini yazdı.

Kıbrıs müzakerelerinin Kıbrıs aidiyetinde olmasının BM’nin “elini kolunu bağladığını” belirten gazete BM merkezinde, “BM ne zorlayacak ne de olası çıkmazın sorumluluğunu paylaştıracak” görüşünün hakim olduğuna dikkat çekti.

Gazete diplomatik kaynakların bu gazeteye “iki liderin, olası bir başarısızlığının Kıbrıs’a ve toplumlarına etkilerini ve olası başarısızlığın ertesi gününü yine kendilerinin yöneteceğini anlaması gerekir” vurgusunu yaptıklarını ve Eide’nin, sözleşmesinin biteceği Eylül ayına kadar görevinde kalacağını vurguladıklarını yazdı.

Gazete “BM bu şekilde esasen, Kıbrıs aidiyetli müzakere de herhangi bir sonuca gitmediğine göre, her zaman iyi niyet misyonuyla burada olmayacağını iletmek istedi” yorumunu yaptı.

Haberde Eide’nin bugün Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastaiadis’e “BM’nin çözüme ulaşılmasına yardımcı olmaya hazır olduğu ancak taraflardan birini veya ötekini memnun etmek için sorumluluk yükleme oyununa girmek veya iki lideri ilerlemeye zorlamak niyetinde olmadığı” görüntüsünü aktaracağı kaydedildi.

Ayrıca Eide’nin bugün liderlere, Guterres açısından bundan sonraki adımların liderlere kaldığı ve gerilim ihtimalinin de tehdit olarak, bölgedeki zor siyasi durumla ilgili saptama olarak algılanması gerektiği mesajını iletmesinin beklendiği de belirtildi.

(ŞA/HÖ)