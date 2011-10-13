Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Her 100 çocuktan 7'si bunu yaşıyor

İlköğretim 1 ve 2’nci sınıfta okuyan 7 bin 46 öğrenciden 541’inde konuşma sorunu tespit edildi

Her 100 çocuktan 7'si bunu yaşıyor

İlköğretim 1 ve 2’nci sınıfta okuyan 7 bin 46 öğrenciden 541’inde konuşma sorunu tespit edildi

13 Ekim 2011 Perşembe 22:51
Her 100 çocuktan 7'si bunu yaşıyor
banner238

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. İskender Özgür ve uzman Barış Zan’ın yaptığı araştırmada, ilköğretim 1 ve 2’nci sınıfta okuyan 7 bin 46 öğrenciden 541’inde konuşma sorunu tespit edildi.

Türkiye’de 7-8 milyon çocuğun da özel eğitime gereksinim duyduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür, "Her 100 çocuktan 7.7’sinde konuşma sorunu görülüyor. Konuşamayan çocuğun toplumsal ilişkileri bozuk olur. Çocukların konuşması öğrenilen bir süreçtir. Konuşma sorunu yaşayan çocukların aileleri tedavi için mutlaka uzman kişilerden yardım almalıdır" dedi. Adana’nın merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde, 30 okulda ilköğretim 1 ve 2’nci sınıfta okuyan 3 bin 306 kız ve 3 bin 740 erkek olmak üzere toplam 7 bin 46 öğrenci ile görüştüklerini belirten Yrd. Doç. Dr. İskender Özgür, araştırma sonuçlarını açıkladı. Görüştükleri çocuklardan 541’inde cümle eklemleme, kekemelik, disleksi, dudak-damak yarıklığı ve işitme engeline bağlı konuşma sorunlarının tespit edildiğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Özgür, "Araştırmada 100 çocuktan 7.7’sinde konuşma sorunu olduğu ortaya çıktı. Bilinene göre, Türkiye’de zaten 7-8 milyon çocuk özel eğitime gereksinim duyuyor. Bu rakam oldukça fazla. Çocuklarda konuşma sorunu, kardeş sayısına, ailenin eğitim ve sosyo-ekonomik durumuna göre değişebiliyor" diye konuştu.

'ERKEN TANI VE MÜDAHALE ÖNEMLİ'

Çocukluk döneminde sık olarak görülen dil ve konuşma bozukluklarının, çocuğun, okuma, yazma ve öğrenmede zorluk yaşamasına neden olabileceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Özgür, şunları kaydetti: "Konuşma sorunu çocukların, sosyal ve duygusal gelişimini de olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bozukluklar direkt olarak ölüm, sakatlık ya da ekonomik kayıplara neden olmamakla birlikte yaygınlığından ötürü halk sağlığı açısından önemli bir sorundur. Erken dönemde bu durumun saptanması ve müdahale edilmesi de daha sonra ortaya çıkma olasılığı olan başka sorunları önlemek ve bireyin yaşam kalitesini arttırmak açısından büyük önem taşımaktadır."

Son Güncelleme: 13.10.2011 22:51
Anahtar Kelimeler:
çocuk7SiBunuYaşıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim