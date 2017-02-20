Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Şubat 2017 Pazartesi 07:33

“hellimin Tescili Sadece Yıkım Getirecek”

Rum peynir üreticilerinin, hellimin hazırlanan dosyada olduğu gibi tescil edilmesi durumunda büyük bir yıkıma uğranacağını iddia etti.

'hellimin Tescili Sadece Yıkım Getirecek”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 20 Şubat 17 : Rum peynir üreticilerinin, hellimin hazırlanan dosyada olduğu gibi tescil edilmesi durumunda büyük bir yıkıma uğranacağını iddia etti.

Simerini gazetesi “Peynir Üreticileri Dosya İçin ‘Bağırıyor’… Beklenen Tescilin Yıkım Getireceğini Vurguluyorlar” başlıklarıyla verdiği haberinde, Rum Peynir Üreticileri Birliği’nin, bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen “Kıbrıs Süt Ürünleri Kongresi”nin sonuç bildirgesini yayımladığını yazdı.

Sonuç bildirgesinde kaydedilenlere göre Birlik, hellimin, başvurunun yapıldığı şekilde tescil edilmesi halinde ortaya çıkacak tehlikelere işaret etti.

Rum Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre hellimin, hazırlanan dosyada olduğu gibi tescilinin sadece yıkım getireceğini iddia eden Birlik, kendilerinin, bir ürünü ekonomiyi olumsuz etkileyecek şekilde tescil eden AB’deki tek devlet olacaklarını savundu.

Rum Hükümeti’nin icraatlarını eleştirerek, Abraham Lincoln’un “Bazı insanları her zaman, bütün insanları da bazen kandırabilirsiniz, ama bütün insanları her zaman kandıramazsınız” sözlerine işaret eden Birlik, tescile göre yüzde 51 koyun-keçi sütü oranının bugün uygulanması durumunda üretimde yüzde 60’lık bir düşüş olacağını öne sürdü.

Birlik, 2016 yılında 24 bin tonluk üretimin 19 bin tonunun ihraç edildiğine dikkati çekerek, tescilin bugün uygulanması halinde üretimin 9 bin 200 ton, ihracatın da 5 bin 200 tona düşeceğini iddia etti.

(HC/HÖ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiprianu: “aşırı Milliyetçi Unsurların Oyununu Oynamayın” Kiprianu: “aşırı Milliyetçi Unsurların Oyununu...
Yorgallas: “diyaloğu Değil, Taviz Politikasını Terk Edelim” Yorgallas: “diyaloğu Değil, Taviz Politikasını...
Cumhurbaşkanı Akıncı Kathimerini Gazetesine Konuştu Cumhurbaşkanı Akıncı Kathimerini Gazetesine Konuştu
Şener Elcil: “enosis Konusunu Açmanın Zamanı Değildi” Şener Elcil: “enosis Konusunu Açmanın Zamanı...
Türkiye’nin Çözümün Ardından Türk Ve Yunan Vatandaşlarına Bazı Eşit Haklar Verilmesini İstediği İddia Edildi Türkiye’nin Çözümün Ardından Türk Ve Yunan...
Disi’nin Yasa Önerisi Tepkilere Neden Oldu… Disi’nin Yasa Önerisi Tepkilere Neden Oldu…
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kiprianu: “aşırı Milliyetçi Unsurların...
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın perşembe günkü liderler görüşmesinde...

Haberi Oku