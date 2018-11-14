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Hellime Yurt Dışından Artan Talep

İHRACAT BEKLENTİSİ 28 BİN TON 

Hellime Yurt Dışından Artan Talep

İHRACAT BEKLENTİSİ 28 BİN TON 

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:36
Hellime Yurt Dışından Artan Talep

İHRACAT BEKLENTİSİ 28 BİN TON 
Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Uluslararası pazarda, hellime yönelik talepte büyük artışın gözlemlendiği belirtildi. 
Politis gazetesi “Son Beş Yılda İhracatta Büyük Artış-Hellim Uluslararası Sükse Yaptı” başlıklı haberinde, uluslararası piyasada hellim talebinin arttığını yazdı.
Peynir üreticilerinin, bu yıl, 28 bin ton ürünün ihraç edilmesini beklediğini yazan gazete Güney Kıbrıs’taki tüketimin ise 3.5 bin ton olduğunu belirtti. 
Hellim ihracatı gelirlerinin bu yıl 180 milyon Euro’ya dayanacağını belirten gazete Peynir Üreticileri Derneği Başkanı Yorgos Petru’nun açıklamalarına dayanarak  artış eğiliminin  2007 yılından itibaren başladığını, hellimin yabancı piyasada ise son 5 yılda kalkışa geçtiğini, gerek üretimde (yılda 4 bin ton) gerekse yüzde 12-20 oranında seyreden gelirlerde artış olduğunu  yazdı.
Habere göre Petru açıklamasında ayrıca 2023 yılına kadar hellimin ekonomiye 300 milyon Euro döviz getirmesinin beklendiğini ifade etti. 
Petru, hellim sektörünün geliştirilmesinin, hellim üretim sanayinin genişletilmesi anlamına geldiğini, hellim üretimiyle uğraşan şu anda büyük ve küçük olmak üzere 50-60 sanayi endüstrisinin bulunduğunu belirtti. 
Petru, Ada dışında tüketilen hellimin büyük bir çoğunluğunu 10 sanayicinin ihraç ettiğini, Kıbrıs hellimi için büyük pazarların İngiltere, İsveç, Almanya, Avusturya, Avustralya ve Danimarka olduğunu, ihracatın yüzde 40-45’nin İngiltere’ye yapıldığını ifade etti.
İngiltere’nin AB’den çıkması konusunda, peynir üreticilerinin endişelerini de dile getiren Petru, hellim türündeki peynirlerin ülkede ve İngiltere’de üretildiğini, vergilerin daha pahalı olması durumunda ise hellimin, buna karşılık gelen sert beyaz peynirden daha az rekabetçi olmasının da ihtimal dışı olmadığını söyledi.  

(FK/ŞEB)

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