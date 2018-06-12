Hellim konusunda idari araştırma

Rum Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın, İngiltere’de görülen hellim davasında Güney Kıbrıs’ın temsil edilmemesine ilişkin olarak idari araştırma yapacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın, İngiltere’de görülmekte olan hellim davasına iki kez çağrılmasına karşın bakanlık içerisindeki karışıklık ve iç yazışmaların, Güney Kıbrıs’ı mahkemede temsil edecek kişiye ulaşmaması nedeniyle bu davada hazır bulunmamaları nedeniyle idari araştırma başlattığını ve bunun için bir araştırma memuru atadığını yazdı.

İngiltere’deki davanın, Güney Kıbrıs’ın yokluğunda gerçekleştirildiğini ve bunun hellim patentinin tescili konusunda kendilerine pahalıya mal olabileceğini yazan gazete, Rum Başsavcılığın, Rum Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na bir mektup göndererek konu hakkında izahat istediğini belirtti.

Gazete, İngiltere’deki davanın da, İngiltere Gıda ve Tarım Bakanlığının, Güney Kıbrıs’ın hellimin “menşe ismi korumalı ürün”(POP) olarak patentinin alınmasına resmi itirazda bulunmasıyla ilgili olduğunu,

İngiliz peynir üreticilerinin ise Güney Kıbrıs’ın talebinin AB tarafından onaylanması halinde “felaketlerinden” söz ettiklerini anımsattı.

