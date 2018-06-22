"Hellim Dosyasında “Yeşil Hat Tüzüğü Kaynaklı Siyasi Pürüz”

ÜRETİLEN KÜÇÜK BAŞ HAYVAN SÜTÜ MİKTARININ ARTIRILMASI İÇİN GENETİK İYİLEŞTİRME V.B. ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Alihtia’nın haberine göre, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis hellimin menşe ismi korumalı ürün olmasının, Avrupa Komisyonu’nun ortaya koyduğu siyasi meselelerden dolayı geciktiğini, bu meselelerin de KKTC’de üretilecek hellimin pazarlama denetimiyle ilgili Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki değişikliklerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Kadis, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada hellim için hazırladıkları dosyanın teknik açıdan tamamlandığını, şu anda Yeşil Hat Tüzüğü’yle ilgili KKTC’de üretilecek hellimin nasıl pazarlanacağına ilişkin siyasi bir mesele bulunduğunu belirtti.

Kostas Kadis, şöyle devam etti:

“Avrupa Komisyonu tarafından bir takım meseleler gündeme getirildi. Bunlar bazı kaygılar yaratıyor ve mesele, Dışişleri Bakanlığı’nın işbirliğinde yönetilmeye çalışılıyor. Ancak her halükarda başvurumuz komisyonun önündedir. Komisyonun er veya da geç vermesi gereken cevabı bekliyoruz. Yapılan faaliyetlerle en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını umuyoruz.”



Bu arada Kostas Kadis, hellim üretiminde kullanılacak küçükbaş hayvan sütü üretim miktarının artırılması yönünde çaba da harcadıklarını, bu yönde Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’nde, üniversiteler ve araştırma birimleri dışında Tarım Bakanlığı birimlerinin de katıldığı geniş çaplı bir araştırma gündemde olduğunu söyledi.Kadis, araştırmanın hedefinin, hellim dosyasında öngörülen süt oranı miktarına ulaşılabilmesi için “üretilen küçükbaş hayvan sütü miktarının genetik iyileştirmeler ve diğer faaliyetlerle artırılması” olduğunu sözlerine ekledi.