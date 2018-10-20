Helikopterle Trafiğin Durumuna Baktılar

Lefkoşa, 20 Ekim 18 : Rum polisinin, Lefkoşa Rum kesimindeki trafik probleminin hafifletilmesi amaçlı planlama yapılması ve önlemler alınmasını üstlendiği haber verildi.

Lefkoşa, 20 Ekim 18 : Rum polisinin, Lefkoşa Rum kesimindeki trafik probleminin hafifletilmesi amaçlı planlama yapılması ve önlemler alınmasını üstlendiği haber verildi.



Alithia, Rum Polisi Hava Operasyonları Birimi’nin bu amaçla dün helikopteriyle şehir üzerinde uçuş yaparak, trafiğin yoğun olduğu saatlerde Lefkoşa Rum kesimindeki yolların haritalarının çıkarıldığını yazdı. Gazete, kentlerdeki trafik problemlerinin, yollarda gerekli altyapıların olmamasından ortaya çıktığına vurgu yaptı.



(İY/FEZ)