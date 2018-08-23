Helikopeterle İlgili Araştırma: Cezai Kovuşturma Yok!



Rum Yönetimi tarafından, 3’ü RMMO ve 2’si polis için, 5 Agusta Westland helikopterin satın alınmasına ilişkin yapılan şikayetleri araştıran Hukuk Dairesi’nin, cezai kovuşturmaya gerek olmadığı kanaatine vardığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, helikopterlerin pahalıya satın alındığı ve ihalelerin ele alınması gerektiğine ilişkin şikayetler üzerine Hukuk Dairesi tarafından atanan iki bağımsız sorgu memurunun yaptığı araştırma neticesinde Agusta Westland helikopterlerinin satın alınmasında herhangi bir ihmal ve eylem tespit edilemediğini yazdı.

Haberi “İyi ki Onları Pahalıya Aldık” başlığıyla veren gazete, Hukuk Dairesi’nin konu hakkında yapmış olduğu açıklamaya yer verdi.

Habere göre Hukuk Dairesi, soruşturmanın Rum Savunma Bakanlığı’nın ve RMMO’nun gereksinimleri karşılamak için 3, polisin gereksinimleri için 2 helikopterin satın alınması prosedürleriyle ilgili olduğunu belirterek sorgu memurlarının raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Hukuk Dairesi, iki sorgu memurunun, herhangi bir ihmal ve eylem tespit edilemediği sonucuna vardığını açıkladı.

Politis gazetesi helikopterlerin, 2008 yılında her birinin 10.9 milyon Euro’ya mal olduğunu ancak ek teknik donanım nedeniyle her birinin maliyetinin 15 milyon Euro’ya çıktığını da yazdı.

8 HELİKOPTER DAHA

Filelefhteros gazetesi aynı haberinin içerisinde RMMO’nun, 4’ünün tanksavar olanaklarıyla donatılacağı toplam 8 helikopter daha almayı düşündüğünü yazdı.

Gazete helikopterlerden, 4’ünün Fransa’dan alınmasının planlandığını, savaş helikopteri olacak diğer 4’ünün için ise açık ihaleyle alınacağını belirtti.





