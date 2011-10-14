Hayalinizdeki bacağa kavuşun

Günümüz modern kadının fiziksel olarak en önemli isteklerinden biri; uzun görünen, yumuşak ve yuvarlak baldırlar, ince ayak bilekleri ve bakımlı ayaklara sahip olmak. Bu nedenle son yıllarda bacak estetiği yaptıran kadınların sayısı giderek artıyor. İstanbul Tıp Fakültesi, Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Murat Toplana, bacak estetiği ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

FEMİNEN KONTUR

Ameliyat için, yaş kısıtlaması genellikle yoktur. Burada önemli olan; bacağın tümünün değerlendirilmesidir. Hastanın deri kalitesi de önemli bir faktördür.

Bacaktaki yağın dağılımı, hastanın bacak kaslarının durumu, kalınlıkları, yağın deri altındaki kalınlığı mutlaka değerlendirilmelidir.

Bacağı bir bütün olarak ele aldığımızda; basende ve dizin iç yanında fazla birikmiş yağları alıp yağı eksik olan bölgelere dolduruluyoruz. Böylece feminen konturların verilmesi mümkün olabiliyor.

HASTALAR FARKLI

Yağın bacakta toplanması her hastada farklı olabilir. Bazı hastalarda çepeçevre kalınlaşma varken; bazılarında belirli bölgelerde kalınlaşmalar olabilir. Bu durumda yapılacak en iyi şey; belirli bölgelerde toplanan fazla yağın, estetik konturu sağlayacak şekilde alınmasıdır.

PROTEZ VE YAĞ ENJEKSİYONLARI

Diz içi ve diz üstünde yağlanma en sık rastlanan şikayetlerdir. Bu durumlarda liposuction yeterli olabilir.

Diz altı baldır bölgesinde ise en sık şikayet; baldırların ince olması, bacakların çarpık olması seklindedir. Burada devreye baldır protezleri ve yağ enjeksiyonları girer.

Burada baldırların iç yüzünün protezle doldurulması, baldırları kalın göstereceği gibi; önden bakıldığında bacakların iç açıklığını azaltarak çarpıklığı rahatsız olunmayacak bir seviyede azaltabilir.

Önemli olan deformasyonun azaltılarak daha iyi bir görünüm sağlanmasıdır.