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Havaalanında tütün ürünlerine el konuldu

Havaalanında tütün ürünlerine el konuldu

30 Temmuz 2018 Pazartesi 06:21
Havaalanında tütün ürünlerine el konuldu

Rum gümrük memurlarının, Kahire’den Larnaka Havalimanı’na gelen 2 Mısır asıllı yolcunun bagajında gümrüğe beyan edilmemiş tütün ürünleri tespit ettiği ve el koyduğu belirtildi. 
Alithia gazetesi Rum gümrük makamlarının, Mısırlı yolcuların birinin bagajında, gümrük değeri 905 Euro olan 4 kilo nargile için tütün, 200 adet sigara; diğer yolcunun bagajında ise gümrük değeri 480 Euro olan 1 kilo 800 gr nargile için tütün ve 600 adet sigara tespit ettiğini yazdı.
Habere göre her iki yolcu tutuklanırken daha sonra bin 100 Euro ve 600 Euro ceza ödemelerinin ardından serbest bırakıldı.
ARAÇLAR KUNDAKLANDI 
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Larnaka’da 28 yaşındaki bir kişiye ait araba galerisindeki 5 aracın, dün sabaha yakın kundaklandığı belirtildi. 
Kundaklama sonucu çıkan yangında araçların tamamen tahrip olduğunu yazan gazete, polisin olayı araştırdığını kaydetti.
Haberde, son zamanlarda iş insanlarının mülklerine zarar verilmesi olaylarının yaygınlaşarak sıradanlaşması konusunun da polisi düşündürdüğünü belirtildi. 
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 10:04
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