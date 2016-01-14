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Hava Limanı Güvenliğinin Özele Devri

Larnaka ve Baf hava limanlarının güvenlik hizmetlerinin hava limanları işletmecisi Hermes aracılığıyla özele devredilmesi kararının Rum Bakanlar Kurulu tarafından geçen sonbaharda alındığı ancak ciddi güvenlik konuları çok gizli addedildiğinden açıklanmadığı haber verildi.

Hava Limanı Güvenliğinin Özele Devri

Larnaka ve Baf hava limanlarının güvenlik hizmetlerinin hava limanları işletmecisi Hermes aracılığıyla özele devredilmesi kararının Rum Bakanlar Kurulu tarafından geçen sonbaharda alındığı ancak ciddi güvenlik konuları çok gizli addedildiğinden açıklanmadığı haber verildi.

14 Ocak 2016 Perşembe 13:25
Hava Limanı Güvenliğinin Özele Devri
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KARARI RUM BAKANLAR KURULU TARAFINDAN GEÇEN SONBAHARDA ALINDI ANCAK GİZLİ TUTULDU

YOLCU-EL BAGAJI, BAVUL VE YÜK KONTROLLERİ ÖZELE DEVREDİLİYOR

 Larnaka ve Baf hava limanlarının güvenlik hizmetlerinin hava limanları işletmecisi Hermes aracılığıyla özele devredilmesi kararının Rum Bakanlar Kurulu tarafından geçen sonbaharda alındığı ancak ciddi güvenlik konuları çok gizli addedildiğinden açıklanmadığı haber verildi.

Fileleftheros’un “Bakanlar Kurulu Hava Limanlarının Güvenliğiyle İlgili Kararı Verdi… Yolcu, Bagaj ve Yük Denetimi Özel Şirketlere Verilecek” başlıklı haberine göre Hermes tarafından üstlenilecek sorumluluklar Kasım 2016’da devredilecek.  Rum polisi sabit nöbetler, devriyeler gibi silah taşıma gerektiren ve/veya polis köpeği gerektiren bütün güvenlik hizmetlerinde ve kapalı devre televizyon sistemiyle izlemede kalmaya devam edecek.
Hava limanlarında görevli polis sayısının 440 olması gerektiğini ancak personel eksikliğinden dolayı yalnız 330 polisin çalıştığını belirten gazeteye göre,  pasaport kontrol, gümrük, veterinerlik, v.b  hizmetler dışında, yolcu ve el bagajı, bavul ve yük kontrolleri, polis gözetiminde uzman özel şirkete devredilecek.

Alithia “Bagaj Kontrol Yakında Özelde” başlığıyla aktardığı haberinde sadece belirli güvenlik kontrollerinin özele devredileceğini ancak hava limanlarının nihai güvenlik sorumluluğunun Sivil Havacılık Dairesi aracılığıyla Rum Yönetimi’nde olacağını yazdı.

Politis “Güvenlik Hermes’in Önceki Yükümlülüğü” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum tarafındaki iki hava limanının işletmeciliğini yapan Hermes şirketinin 2001’de işletmeyi devralırken güvenlik sorumluğunu da aldığını çünkü ihale şartlarında bu koşul da bulunduğunu belirtti.


Anahtar Kelimeler:
Larnaka Ve Baf Hava Liman
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