Hasikos Kıbrıs Müzakerelerinden Bahsetti

Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, Kıbrıs Rum tarafının, sabır ve ısrarla, müzakerelerin sonuçlanması için her türlü çabayı tükettiğini savundu.

Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, Kıbrıs Rum tarafının, sabır ve ısrarla, müzakerelerin sonuçlanması için her türlü çabayı tükettiğini savundu.

Alithia gazetesi ve diğer gazetelere göre, Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, Mammari ve Ergates köylerinde, hak sahibi göçmenlere arsa dağıtılması etkinliğinde yaptığı konuşmada Kıbrıs müzakerelerinden söz etti.

Hasikos, 1974 yılından sonra tam 42 yıldır kendi ülkelerinde göçmen olarak yaşamaya devam ettiklerini savundu ve “bu durumun ne zamana kadar devam edeceği?” sorusunu yöneltti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiasdis’in, Kıbrıs sorununun çözümü için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile kritik ve yoğun müzakerelerde bulunduğunu belirten Hasikos, üç kritik görüşmenin kaldığını ve kendi taraflarının nihai bir çözüm için gerekli siyasi iradeyle (görüşmelerde) yer alacağını savundu.

Hasikos, Kıbrıs Türk tarafının, sağlanan görüş birliklerinden vazgeçtiğini iddia etti ve Akıncı’nın, Rum Meclisi’nin plebisit kararı nedeniyle yaptığı açıklamalardan, “sudan gerekçeler” şeklinde söz etti.

(FK/ŞEB)