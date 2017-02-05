Güney Kıbrıs:
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05 Şubat 2017 Pazar 10:23

Hasikos, Yeni Mülteci Akınından Endişeli

Hasikos, Yeni Mülteci Akınından Endişeli
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Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un, “Kıbrıs’a” yönelik yeni mülteci akınından oldukça endişeli olduğu belirtildi.

Yalnızca geçtiğimiz cuma akşamı Dillirga bölgesi kıyılarına 93 Suriyeli mülteci geldiğini yazan Alithia gazetesi, Hasikos’un “konuyla ilgili edinilen bilgilere” dayanarak, önümüzdeki hafta “Kıbrıs’a” yönelik yeni bir mülteci akını olmasının beklendiğini söylediğini bildirdi.

Bunun arkasında organize bir çete olduğunu dile getiren Hasikos, eldeki bilgilere göre, insan tacirlerinin önümüzdeki günlerde “Kıbrıs” kıyılarına Mersin’den yüzlerce göçmen getirmeye hazırlandıklarına dair bilgilere atıfta bulundu.

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