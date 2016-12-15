Hasikos, Vatandaşlık Verilmesi Sürecine İlişkin Eleştirileri Reddetti

Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, Rum Ombusmanı tarafından hazırlanan ve yabancılara vatandaşlık verilmesi sürecinde yaşanan sorunlara değinen raporun içeriğini kabul etmediğini açıkladı.

Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, Rum Ombusmanı tarafından hazırlanan ve yabancılara vatandaşlık verilmesi sürecinde yaşanan sorunlara değinen raporun içeriğini kabul etmediğini açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre, Hasikos dün yaptığı açıklamada, Rum Ombudsmanı’nın hazırlamış olduğu raporun gerçekleri yansıtmadığını ve geçmişte mevcut olan sorunlara ilişkin olduğunu iddia etti.

Hasikos ayrıca, kendileri hükümete gelmeden öncesi dönemde birikmiş 5 bin başvurudan 3 binini, bakanlığı içerisinde kurduğu bütünlüklü bir mekanizma sayesinde sonuçlandırmayı başardıklarını belirterek, eleştirilerin yapılmasının doğal olduğunu ancak sağlanan ilerlemelere de değinilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.