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Hasikos Şikayetçi...

Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuruda bulunmaları için Rum “göçmenlere” yardımcı olan ve bu yardım karşılığında para alan Rum devlet memurları olduğunu söyledi.

Hasikos Şikayetçi...

Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuruda bulunmaları için Rum “göçmenlere” yardımcı olan ve bu yardım karşılığında para alan Rum devlet memurları olduğunu söyledi.

13 Aralık 2014 Cumartesi 10:58
Hasikos Şikayetçi...
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“KOMİSYON’A BAŞVURMALARI İÇİN GÖÇMENLERE PARA KARŞILIĞINDA YARDIM EDEN DEVLET MEMURLARI VAR”

RUMLAR ESKİ MALLARINI KKTC BANKALARINA İPOTEK EDİYOR

Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuruda bulunmaları için Rum “göçmenlere” yardımcı olan ve bu yardım karşılığında para alan Rum devlet memurları olduğunu söyledi.

Simerini “Yasadışı Komisyon’a Başvurulara Yardımcı Olmak İçin Para Alıyorlar... Hasikos Devlet Memurlarını Şikayet Etti” başlıklı haberinde Hasikos’un, Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nin dünkü toplantısında konuştuğunu yazdı.

Habere göre Hasikos, Bakanlığı tarafından yapılan soruşturmanın ardından tek bir kişiyle değil birçok kişiyle alakalı olan bu meselenin Rum Hukuk Dairesi’ne havale edildiğini anlattı. TMK’ya başvuruların, Rum tarafında hüküm süren olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle, azalmasına karşın devam ettiğini söyleyen Hasikos, ekonomik durumu kötü olmamasına rağmen yine de TMK’ya başvuranlar bulunduğunu kaydederek bundan hoşnutsuzluk belirtti.

KKTC’deki eski Rum malları ve Güney’de kalan Türk mallarıyla ilgili durumu Komite’ye izah ederken “Baf’tan Girne’ye kadar vatan satılıyor” ifadesini kullanan Hasikos, TMK’ya başvurmamaları için Rumlara verdikleri teşvikleri şöyle sıraladı:

Şehircilik kurallarında esnetmeler, Güney’de kalan Türk mallarının yeniden dağıtılması, devir harçlarından muafiyet ve TMK’ya başvuru yapmadığı konusunda yazılı yemin vermesi karşılığında Zararın Eşit Paylaşımı Merkezi Kurumu’ndan mali destek.

Habere göre Komite’nin AKEL’li üyesi Skevi Kukuma Rum yönetiminin TMK’ya başvurmalarını önlemek için Rumlara verdiği teşvikler için “aspirin” nitelemesinde bulundu. Komite toplantısında TMK için “milli düşman” terimi kullanıldığını hatırlatan Kukuma, Komisyon’a “milli düşman” olarak yaklaşılması ve Rum göçmenlere daha çok yardımcı olma yolları bulunması gerektiğini söyledi.

Alithia Hasikos’un şikayetini “Devlet Memurları ‘Komisyon’ Uğruna Finanse (Rüşvet) Ediliyor” başlığıyla okurlarına aktardı. 

RUMLAR ESKİ MALLARINI KKTC BANKALARINA İPOTEK EDİYOR

Fileleftheros dünkü “Göçmenler” Komitesi toplantısında KKTC’de malı olan Rumların örgütlü olduğu dernek başkanı tarafından dile getirilen bir başka konuyu da “Mallarını İşgal Bölgelerindeki Bankalara İpotek Ediyorlar... Kıbrıs Rum Mallarının Bağlanması İçin Yeni Yöntem... Mal Sahipleri ‘Kredileri’ Ödemediğinde Bankalar Mallarını Alıyor” başlığıyla aktardı.

Gazete TMK’nın KKTC’deki malın satışı için önünde bulunan başvuruları değerlendirmesindeki gecikme dolayısıyla Rumların KKTC’deki bankalara yöneldiğini mallarını teminat göstererek (ipotek ederek) KKTC bankalardan kredi aldıklarını ancak krediler geri ödenmediğinde bankaların bu malları aldığını yazdı.

Habere göre Rum İçişleri Bakanı, TMK’ya başvuranların Rum yönetiminden yardım ve destek alamayacağını Komisyon’a başvuranları saptama yöntemleri bulunduğunu ve “devlet yardımı” için başvuranlardan TMK’ya başvuru yapmadıklarına dair yemin beyanı imzalamaları isteneceğini söyledi.

Rum Göçmenler Birliği Başkanı Andreas Papapoliviu, art niyetli kişilerin yaşlı göçmenlere giderek içinde yaşadıkları ev veya daireleri 30-50 bin Euro’ya satmaya ikna ettiklerini söylerken “Trikomo (İskele)  muhtarı”  Yakovos Hacivarnava da son zamanlarda, mülk satışı için kullanıldığından kuşkulandığı birçok belge onayı için kendisine başvurulduğunu anlattı.

Komite toplantısında konuşan “Zararın Eşit Paylaşılması Merkezi Kurumu” yetkilisi akis Puros ise Rum göçmenlerin TMK’ya, Rum yönetimi kendilerini mali açıdan destekleyemediği için başvurduklarını söyledi ve kurumun, her bir “göçmenin” KKTC’de ne kadar malı olduğu ve ne kadar devlet yardımı aldığının kaydedileceği bir arşiv oluşturacaklarını açıkladı. Puros, bu arşivin oluşturulmasıyla 2015’in ilk yarısında kimin ne kadar devlet yardımı aldığının bilinebileceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Fileleftheros Dünkü “Göçmenler” Komitesi Toplantısında KKTC’de Malı Olan Rumların örgütlü Olduğu Dernek Başkanı Tarafından Dile Getirilen Bir Başka Konuyu Da “Mallarını İşgal Bölgelerindeki Bankalara
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