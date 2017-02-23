Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Şubat 2017 Perşembe 08:43

Hasikos: “Barış Gücü Çalışanına Vatandaşlık Verilmesi Yasal”

Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, BM Barış Gücü’nde&nbsp; çalışan Lübnan uyruklu bir şahsa “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildiğine ilişkin KKTC basınında çıkan haberlere, “vatandaşlık verilme işleminin yasal olduğu” yanıtını verdi.

Hasikos: 'Barış Gücü Çalışanına Vatandaşlık Verilmesi Yasal”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, BM Barış Gücü’nde  çalışan Lübnan uyruklu bir şahsa “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildiğine ilişkin KKTC basınında çıkan haberlere, “vatandaşlık verilme işleminin yasal olduğu” yanıtını verdi.

Alithia gazetesinin haberine göre, KKTC basınında, Barış Gücü çalışanı Lübnan uyruklu bir kişiye “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildiği ve bunun BM’nin tarafsızlığını sorgulattığı yönünde çıkan haberler üzerine, Rum İçişleri Bakanı gazeteye açıklamada bulundu.

Habere göre Hasikos, söz konusu kişinin vatandaşlık kriterlerini karşılamakta olduğunu ve tüm yasal uygulamalar sonrasında vatandaşlık almaya hak kazandığını iddia ederek herhangi bir karşılık almanın ise söz konusu olmadığını savundu.

Gazete, Lübnan uyruklu çalışanın Barış Gücü’nde askeri görevli olmadığını, ekonomist olduğunu ve 2002’den beridir Güney Kıbrıs’ta yaşadığını aktardı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Disi’nin Önerisi Meclis Komitesine Sunuldu Disi’nin Önerisi Meclis Komitesine Sunuldu
Beş Gündür Aranan Dalgıç Ölü Bulundu Beş Gündür Aranan Dalgıç Ölü Bulundu
Akıncı’ya Rum Siyasi Partilerden Tepki Akıncı’ya Rum Siyasi Partilerden Tepki
Guterres Korniliu'nun Güven Mektubunu Kabul Etti Guterres Korniliu'nun Güven Mektubunu Kabul Etti
Andros Kiprianu Tdp İle Görüştü Andros Kiprianu Tdp İle Görüştü
Anastasiadis Abd İle Sıkı İşbirliğine Hazır Olduklarını Söyledi Anastasiadis Abd İle Sıkı İşbirliğine Hazır...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Disi’nin Önerisi Meclis Komitesine Sunuldu
Güney Kıbrıs’ta okullarda kutlanan yıldönümlerinin düzenlenmesi yetkisinin Rum Meclisi’nden alınarak...

Haberi Oku