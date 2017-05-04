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Bir Garip “Kaza”!

Güney Kıbrıs:
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04 Mayıs 2017 Perşembe 09:01

Hasikos Ailesini Seçti

Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos bakanlık görevinden istifa etti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de istifayı kabul etti.

Hasikos Ailesini Seçti
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ANASTASİADİS, İÇİŞLERİ BAKANI’NIN İSTİFASINI BU KEZ KABUL ETTİ

Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos bakanlık görevinden istifa etti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de istifayı kabul etti.

Alithia ve diğer gazeteler Hasikos’un önceki akşam Anastasiadis’le yüz yüze görüşerek istifa talebini ilettiğini, Anastasiadis’in de bu kez istifasını kabul ettiğini yazdı.

Habere göre Hasikos istifa kararını dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıkladı. “Birçok kez makamımda kalmamı rica eden Başkan’a istifamı dün gece sundum” diyen Hasikos, “Ailemin son 9 aydır sağlıkla ilgili sıkıntı yaşadığı biliniyor. Hükümet, İçişleri Bakanlığı, Başkan Anastasiadis’le aramdaki mükemmel ilişki ve ailem arasından ailemi seçtim” ifadesini kullandı.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Hasikos’un istifasını “hükümet için büyük kayıp” diye niteleyerek, verdiği hizmetleri takdir ettiğini söyledi. Hasikos’un daha önce üç kez istifa etmek istediğini ve bunu kabul etmediğini söyleyen Anastasiadis (ailenin sağlık sorununu kast ederek) “ancak başka seçenek yok görünüyor” dedi.

Habere göre Hasikos’un yerine birini düşünüp düşünmediği sorulduğunda “henüz değil” diyen Anastasiadis, “Sayın Hasikos’a en azından 15 gün daha makamında kalmasını rica ettim” ifadesini kullandı.

Haravgi “DİSİ Mini Kabine Değişikliği İçin Bastırıyor” başlıklı haberinde Hasikos’un istifa gerekçesi olarak ailevi nedenleri gösterdiğini ancak tek sebebin bu olmadığını yazdı.

Edindiği bilgilere dayanarak Hasikos’un, Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki dönüşüne itiraz ettiğini, müzakerelerin gidişatından memnun olmadığını, bunun yanında, iki bağımsız kurum olan Başsavcılık ve Sayıştay Başkanlığı ile arasındaki anlaşmazlıklar olduğunu yazan gazete Hasikos hakkında, özel binayı Rum Sivil Havacılık Dairesi’ne kiralaması nedeniyle şikayet bulunduğunu ve “Uyuşmazlık Komitesi”nin önümüzdeki günlerde bu konuda karar vermesinin beklendiğini ekledi.

Gazete hükümetin görev süresi gelecek şubat ayında dolacağından parti içindeki tanınmış kişilerin, Hasikos’un yerine bakan olmayı zor kabul edeceğine de dikkat çekti ve DİSİ’nin, kabinede mini bir değişikliğe sıcak baktığını ekledi.

Fileleftheros “Yeni İçişleri Bakanı Arayışında… Sokratis Hasikos 24 Mayıs’ta Bakanlık’tan Kesin Ayrılıyor” başlıklı haberinde yeni bakanın partiden (DİSİ) olmayacağı, yeni bakan atanana kadar İçişleri Bakanlığı’na Adalet Bakanı Ionas Nikolau’nun vekalet edeceği söylentileri dolaştığını yazdı.

                                                     

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Hasikos Ailesini Seçti
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