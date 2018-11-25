Haralambos Ellinas: “AB’nin doğal gazımıza gereksinimi yok”

Uluslararası hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, AB üyesi ülkelerin, Doğu Akdeniz doğal gaz rezervlerine gereksinimi olmadığını söyledi.

Haravgi gazetesine söyleşi veren uluslararası hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, AB üyesi ülkelerin, Rus doğal gazı ve başka faktörlere bağlı olarak Doğu Akdeniz doğal gaz rezervlerine gereksinimi olmadığını ifade etti.

Ellinas, bir başka soru üzerine, alt yapıların maliyeti ve Rum doğal gazının fiyatının, Türkiye üzerinden boru hattı gibi, East Med’i ticari açıdan sürdürülebilir kılmadığını, bu ve başka nedenlerden dolayı, araştırma yapma ruhsatına sahip şirketlerin, doğal gaz fiyatlarının yüksek ve talebin büyük olduğu Asya piyasasını hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Ellinas, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin, East Med boru hattına yönelik olarak rekabetçi bir şekilde faaliyet göstereceğini belirtti.