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Hamur işi sadece şişmanlatmıyor

2000 kadın üzerinde geçtiğimiz ay yapılan bir araştırmaya göre kadınların fazla kilolarından sonra en çok....

Hamur işi sadece şişmanlatmıyor

2000 kadın üzerinde geçtiğimiz ay yapılan bir araştırmaya göre kadınların fazla kilolarından sonra en çok....

08 Aralık 2011 Perşembe 13:30
Hamur işi sadece şişmanlatmıyor
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2000 kadın üzerinde geçtiğimiz ay yapılan bir araştırmaya göre kadınların fazla kilolarından sonra en çok şikayet ettiği sorunu "aşırı tüylenme." Bunun en önemli sebeplerinden biri ise glisemik indeksi yüksek yani yüksek karbonhidratlı ve şekerli kek, börek gibi hamur işi gıdalar tüketmek.

İngiltere'deki Whipps Cross Üniversite Hastanesi'nden endokrinolog Dr. Rina Davison tüylenmenin genlerle ve yaşanılan bölgeyle de alakalı olabileceği gibi yenilenlerle de yakından bağlantısı olduğunu açıkladı. Dr. Davison yani glisemik indeksi yüksek besinler yani yüksek karbonhidrat ve şekerli yiyecekler yemenin vücutta insülin direnci yarattığını belirtti.

İnsülin direncinde vücut daha fazla insülin salgılıyor ve bu da erkeklik hormonu olan testesteronun daha fazla salgılanmasına neden oluyor. Bu döngü içerisinde testesteron salgılayan kadın vücudu erkek tipi tüylenme yaşıyor ve yüz bölgesinde tüylenme artıyor. Ayrıca bu yiyecekleri tüketmek insülin direncine neden olurken daha sonralarda insülin direnci bu tip besinlere de düşkünlüğü artırıyor ve adeta bir kısır döngü oluşuyor.

Ancak tüylenmenin tek sebebi tabii ki bu olmayabilir. Aynı zamanda kullanılan bazı ilaçlar, polikistik over sendromu, egzama, anoreksiya ve menapoz da sebeplerden biri olabilir.

Son Güncelleme: 08.12.2011 13:30
Anahtar Kelimeler:
DiyetKadınKiloPastaHamurİşi
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