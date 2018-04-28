Hamilton müzakereler perpekstifi hakkında konuştu

Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Fabian Hamilton, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinin şimdilik “karanlık” olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesine göre İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Fabian Hamilton, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmede, Kıbrıs sorununu ele aldıklarını ifade etti.

Hamilton, İngiliz Hükümeti ile partisinin, çözüm hedefiyle, müzakerelerle ilgili olarak iki tarafın cesaretlendirilmesi çabalarına devam edeceğini belirtti.