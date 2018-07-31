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Hambis Gravür Müzesi-Okulu’na Erişim Engellendi!

Limasol’a bağlı Platanistia (Çamlıca) köyünde bulunan “Hambis Gravür Müzesi-Okulu”na erişimin engellendiği bildirildi.

Hambis Gravür Müzesi-Okulu’na Erişim Engellendi!

Limasol’a bağlı Platanistia (Çamlıca) köyünde bulunan “Hambis Gravür Müzesi-Okulu”na erişimin engellendiği bildirildi.

31 Temmuz 2018 Salı 10:08
Hambis Gravür Müzesi-Okulu’na Erişim Engellendi!

 Limasol’a bağlı Platanistia (Çamlıca) köyünde bulunan “Hambis Gravür Müzesi-Okulu”na erişimin engellendiği bildirildi.

Politis gazetesi, Platanistia köy muhtarının, müze-okulun girişine giden geçişi kapattığını yazdı.

Bu gelişme üzerine okul-müzenin sahiplerinin, hizmetlerini durdurduğunu kaydeden gazete, engelin ortadan kalkması için imza kampanyası başlatıldığını aktardı.

Habere göre Rum Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü Pavlos Paraskeva gazeteye yaptığı açıklamada, Bakanlığın, konuyla ilgili müdahalede bulunduğunu, ancak bir çözüm elde edilemediğini belirtti.

Binanın, Kıbrıs Türk bölgesinde bulunduğuna işaret eden Praskeva, yetkili merci olan Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin konuya bir çözüm getirebileceğini söyledi.

Gazete Vasilik ve Rum İçişleri Bakanı’nın bugün bölgeye giderek yerinde incelemeler yapmasının beklendiğini de aktardı.
 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 13:40
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