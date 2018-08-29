Hala Sultan’a bayram ziyareti

Yaklaşık 350 Kıbrıslı Türk ile TC kökenli vatandaşın, Kurban Bayramı münasebetiyle dün, Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret ettikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ziyaretçileri taşıyan otobüslere Rum polisinin eşlik ettiğini ve Hala Sultan Tekkesi’nin çevresindeki yolların, araç geçişlerine kapatıldığını yazdı.

Gazete, yolların kapatılmasına bölgede yürüyüş yapmak isteyen Rumlar ve turistler tarafından tepki gösterildiğini kaydederken, yolların saat 14.00 itibarıyla açıldığını belirtti.

Haberde, neden yalnızca tekkenin değil de etrafındaki tüm yolların kapatıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

