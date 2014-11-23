Hala Sultan Ziyareti Rum Basınında

Rum basını, Din İşleri Başkanlığı’nın Larnaka bölgesinde bulunan Hala Sultan Tekkesi’ne ibadet ziyareti düzenlemesi haberine yer verdi.
Alithia gazetesi “Binlerce Kıbrıslı Türk İçin İbadet” başlıklı haberinde dün gerçekleştirilen ziyarete yer verdi.
Gazete KKTC’den yaklaşık 960 kişinin, dün sabah 10:00 sularında, otobüslerle Metehan sınır kapısından, Rum polisi eşliğinde, Hala Sultan Tekkesi’ne hareket ettiğini, öğleden sonra saat 15:00 ‘te ise otobüslerin geri dönmeye başladığını yazdı.
Gazete aynı haberinin içerisinde Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın kılınan öğle namazının ardından yaptığı açıklamalara da yer verdi.
Gazete İsveç Büyükelçiliği bünyesinde yürütülen Kıbrıs Çözüm Sürecinde Dini İnisiyatif Koordinatörü Salpy Eskidjian ve Sipahi Cami İmamı Yusuf Yıldız’ın açıklamalarını da aktardı.
Haravgi gazetesi ilgili haberi “ Hala Sultan Tekkesi’nde İbadet” şeklinde aktarırken Fileleftheros gazetesi ise “960 Ziyaretçi Hala Sultan Tekkesi’nde” başlığını kullandı.