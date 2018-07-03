Hala Sultan Tekkesi’nin Olduğu Bölgede Yapılan Kazılarda Önemli Eserler Bulundu!

Hala Sultan Tekkesi’nin olduğu bölgede yapılan kazılarda önemli arkeolojik eserler bulunduğu bildirildi.



Alithia gazetesi Rum Eski Eserler Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre, Dromoloksia-Vizakia (Hala Sultan Tekkesi) konumunda bir mezarda yapılan kazılarda zengin tarihi eserlere rastlandığını yazdı.



Habere göre, bulunanlar arasında en ilgi çekici olan, üzerinde, atların çektiği iki savaş arabasının ve çeşitli motiflerin resmedildiği bütün parçaları bulunan büyük bir krater (çömlek) oldu.



